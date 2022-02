Décès de Gary Brooker, chanteur du groupe britannique Procol Harum

Gary Brooker, membre du groupe de rock britannique Procol Harum, est décédé à l’age de 76 ans a annoncé mardi un site de fans avant que la BBC ne confirme l’information. Le chanteur pianiste s’est éteint chez lui samedi. Il était atteint d’un cancer.

Procol Harum est surtout connu pour le titre "A Whiter Shade of Pale", sorti en 1967 mais a également sortis plusieurs albums appréciés tels que "A Salty Dog" et "Grand Hotel".

Gary Brooker a également sorti plusieurs albums en solo, notamment "No More Fear of Flying", en 1979, dont la chanson titre a été un succès. Le musicien a aussi travaillé avec George Harrison, Eric Clapton, Kate Bush, Ringo Starr, Paul McCartney, The Alan Parsons Project.

En 2003, le Londonnien de naissance avait été fait chevalier pour ses collectes de fonds pour la bonne cause.

Gary Brooker sera enterré prochainement lors d’une cérémonie privée, selon le message du site de fans. Une commémoration publique suivra.