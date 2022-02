Un itinéraire bis pour rendre la thérapie cellulaire plus accessible

Trois organisations dont la Fondation contre le cancer se mobilisent pour rendre la thérapie cellulaire académique accessible aux patients atteints d’un cancer.

La thérapie cellulaire est en plein essor car elle s’avère prometteuse pour le traitement de certains cancers. Mais son développement, long et très coûteux, dépend actuellement du bon vouloir du Big Pharma. "Ce n’est que lorsqu’une société pharmaceutique s’intéresse à une molécule et qu’elle est d’accord d’investir que l’on parvient à étudier à plus grande échelle ces traitements et donc à les rendre disponibles pour les patients", explique Véronique Le Ray, directrice médicale à la Fondation contre le cancer.

Efficace et surtout rentable

Le hic, c’est que l’efficacité d’un nouveau traitement n’est pas la seule priorité de l’industrie pharmaceutique, il faut qu’il soit aussi et surtout rentable en touchant un maximum de patients. Voilà pourquoi les thérapies cellulaires en développement ciblant des cancers moins fréquents que le mélanome ou le cancer colorectal n’aboutissent pas même si elles s’avèrent efficaces.

Une situation inacceptable pour la Fondation contre le cancer, Anticancer Fund et Kom op tegen Kanker, trois organisations importantes de lutte contre le cancer en Belgique qui investissent dans le développement des thérapies cellulaires académiques. Elles réclament aux autorités de santé "un processus d’approbation et de remboursement sur mesure pour les thérapies cellulaires développées en milieu académique",

"Nous plaidons pour un développement plus facile, soutenu financièrement, mais aussi pour un trajet d’approbation facilité afin de pouvoir aider les patients qui pourraient en bénéficier", précise le Dr Le Ray.

Ça coince au stade III des essais cliniques

La recherche en matière de thérapie cellulaire démarre dans les laboratoires universitaires et les hôpitaux. Si les stades I et II c’est-à-dire les essais menés sur des individus sains sont réalisables par les centres universitaires, le stade III – les essais cliniques sur des patients porteurs d’un cancer – s’avère pour l’heure impossible à assurer.

"Pour cette dernière phase, il faut un grand nombre de patients en vue de démontrer l’efficacité et la sécurité du nouveau traitement. Au niveau académique, il y a des recommandations pour centraliser les données sur une plateforme nationale belge ou européenne, de rassembler les centres universitaires pour qu’ils puissent travailler ensemble sur des pathologies identiques,… On a besoin de tout le monde pour avancer!"

Une filière alternative

Pour l’heure, il n’existe pas de réglementation spécifique pour les centres académiques leur permettant d’administrer les nouvelles thérapies cellulaires aux patients, déplore la directrice médicale. "On demande que l’on adapte la régulation pour les études cliniques et celle pour l’approbation de mise sur le marché au niveau des centres académiques. Un itinéraire bis en quelque sorte."

Coexisteraient ainsi deux filières: les firmes pharmaceutiques qui développeraient les traitements les plus rentables et les centres académiques qui rendraient accessibles les traitements destinés à des cancers moins fréquents afin que le plus grand nombre de patients puissent bénéficier des thérapies ciblées.

Pour y parvenir, les trois organisations ont élaboré en concertation avec l’Inami, le KCE, l’AFMPS (agence fédérale des médicaments) un "white paper" formulant des recommandations concrètes telles qu’une plus grande collaboration entre les centres universitaires pour la mise en place de grands essais cliniques, un financement public pour les grandes études cliniques ou des procédures d’approbation européennes accessibles et transparentes pour les universitaires.