Ukraine: l’UE approuve un "paquet de sanctions" contre la Russie "à l’unanimité"

Sophie Wilmès: Les sanctions de l’UE ne sont qu’une première réponse à l’escalade russe

Les sanctions contre la Russie et les territoires séparatistes de l’est de l’Ukraine, sur lesquelles les ministres des Affaires étrangères des pays de l’UE se sont mis d’accord mardi en fin de journée à Paris, ne constituent très probablement qu’une première réponse à l’escalade dans laquelle s’est engagée la Russie, a indiqué la cheffe de la diplomatie belge, Sophie Wilmès, à l’issue de cette réunion.

"Nous sommes conscients que, même si nous voulons l’apaisement et si les canaux de la diplomatie restent ouverts, la situation devient de plus en plus difficile", a commenté la ministre auprès de Belga. Mme Wilmès dit ne pas voir dans les événements des dernières heures une volonté russe de désescalade, mais au contraire la recherche de prétextes à un déploiement militaire russe en Ukraine.

"Nous faisons preuve d’une détermination extrêmement grande, sans aucune naïveté", a-t-elle assuré, en soulignant l’unité des Européens. "Il y a une volonté d’avancer très vite", dit-elle, alors que la mise en œuvre des sanctions européennes prend généralement quelques semaines, notamment pour des raisons de sécurité juridique. Une réunion technique des représentants des Vingt-sept est encore prévue ce soir. Mme Wilmès a également souligné la cohérence des mesures avec celles annoncées par des alliés comme les États-Unis ou le Royaume-Uni.

Johnson et Macron travailleront "de concert" pour sanctionner la Russie

Le Premier ministre britannique Boris Johnson et le président français Emmanuel Macron sont convenus mardi de continuer à "travailler de concert" pour sanctionner des intérêts russes, après la reconnaissance par Moscou de l’indépendance des régions séparatistes en Ukraine, a indiqué Downing Street.

Lors d’un entretien téléphonique au cours duquel M. Johnson a informé le président français sur les sanctions adoptées par le Royaume-Uni, "les dirigeants sont convenus de la nécessité de continuer à travailler de concert pour cibler des individus et entités russes finançant l’approche agressive du président Poutine" en Ukraine, a déclaré un porte-parole dans un communiqué.

A cette occasion, M. Johnson a réitéré que la reconnaissance par Vladimir Poutine de l’indépendance de régions prorusses constituait "une grave violation du droit international" et qu’en envoyant des troupes dans l’est du pays, "il avait déchiré les accords de Budapest et de Minsk", a-t-il poursuivi.

Pour les deux dirigeants, "les actions de la Russie ne menacent pas seulement la souveraineté de l’Ukraine, mais sont aussi une attaque flagrante contre la liberté et la démocratie", a ajouté le porte-parole.

Le Royaume-Uni a sanctionné mardi trois oligarques proches du Kremlin et cinq banques russes pour "frapper la Russie très fort", se disant prêt à aller plus loin en cas de nouvelle escalade militaire.