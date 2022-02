WTA Doha: Jil Teichmann sort Alison Van Uytvanck et continue d’être le bourreau des Belges

Alison Van Uytvanck (WTA 57) a été éliminée au deuxième tour du tournoi de tennis WTA 1000 de Doha, une épreuve sur surface dure dotée de 2.331.698 dollars, mardi au Qatar.

La Belge de 27 ans a été battue par la Suissesse Jil Teichmann, 24 ans, 41e mondiale, joueuse en forme du moment, en deux sets: 7-6 (11/9) et 7-5. Le match a duré 2 heures et 21 minutes.

Il a déjà fallu 1h11 minutes pour boucler la première manche à l’issue d’un jeu décisif au cours duquel Van Uyvanck a eu deux balles de sets.

Lundi, Teichmann avait éliminé l’Allemande Angelique Kerber, 18e mondiale. La semaine dernière à Dubaï, la Suissesse avait écarté Flipkens en qualifications puis Elise Mertens au premier tour.

Plus tôt dans la journée, Elise Mertens (N.16) s’était qualifiée au détriment de Petra Kvitova, 21e mondiale. Tenante du titre à Doha, la Tchèque avait abandonné après avoir perdu le premier set (7-5) et alors qu’elle menait 1-2 dans la seconde manche. Kvitova a confirmé ensuite que sa blessure au poignet droit s’était réveillée et que la douleur l’empêchait de continuer.

En huitièmes de finale, Elise Mertens, 26 ans, sera opposée à l’Estonienne Anett Kontaveit (N.4), victorieuse de son côté au deuxième tour de la Croate Ana Konjuh (WTA 51), 24 ans, 6-2, 6-3.

En double, au programme aussi mardi en principe, Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck affronteront la Chilienne Alexa Guarachi et l’Américaine Nicole Melichar-Martinez, têtes de série N.5, pour une place en quarts de finale.