Russe l’Ukraine? "Poutine sait qu’il va être populaire" (infographie)

L’Ukraine a fait partie intégrante de la Russie depuis des siècles. L’histoire ôte-t-elle pour autant la légitimité de l’Ukraine actuelle?

"L’Ukraine n’est pas qu’un pays voisin, c’est une partie intégrante de notre culture et de l’histoire de notre pays." Les propos de Vladimir Poutine, lundi, ne laissent guère de doute quant à la vision du président russe sur l’appartenance "historique" de ce territoire à la Russie. "L’Ukraine actuelle a été créée complètement par la Russie bolchevique, de manière très vulgaire...", ajoutait Poutine.

«L’ordre international doit être défendu»

"La donnée historique à laquelle Poutine se réfère n’est pas fausse. L’Ukraine a bien fait partie de la Russie", admet le professeur de l’UCLouvain Michel liégeois. Mais ce spécialiste des relations internationales balaie totalement l’argument russe.

"L’ordre international repose sur des États qui reconnaissent leurs frontières et respectent leur souveraineté", dit-il. "La Russie a reconnu l’Ukraine et l’Ukraine a reconnu la Russie. Que la réalité ait pu être différente dans des temps anciens, ce n’est pas propre à l’Ukraine. C’est le cas de la Belgique. C’est au cœur du conflit israélien. Chaque État peut toujours se référer à un passé, à une communauté de langue, mais c’est la négation du système international, et la porte ouverte à la multiplication des conflits."

"C’est le même discours qu’avait utilisé Hitler en revendiquant les Sudètes", rappelle Michel Liégeois. "Agiter les fantômes du passé, faire une référence au grand empire, ça parle à une sensibilité fondamentalement russe. En disant cela, Poutine sait qu’il va être populaire." Mais le président russe ne peut le faire, dit-il, qu’en tordant la réalité, et en accusant l’OTAN d’un expansionnisme que le professeur réfute également.

"Cela ne résiste pas à une analyse sérieuse de présenter l’expansion de l’OTAN comme une manœuvre offensive, une volonté hégémonique. Si c’était le cas, l’OTAN se serait précipité en Ukraine pour y placer des troupes. Or c’est l’inverse qui se passe."

«La grande peur de Poutine»

"Certains pays qui entourent la Russie ont choisi librement de se mettre à l’abri d’un voisin qu’ils percevaient comme une menace. C’est une réponse à une insécurité de ces pays vis-à-vis de la Russie", relève le professeur de l’UCLouvain. "On ne peut pas citer un seul pays qui a rejoint l’OTAN contre son gré."

Mais, précise-t-il, "la grande peur de Poutine, ce n’est pas tant l’OTAN, c’est le modèle démocratique et socio-politique de l’Union européenne. La tournure était prise en vue d’une préparation à l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne. Et cela, c’est bien plus dangereux pour Poutine qu’une adhésion à l’OTAN."

L’existence de l’Ukraine, en cinq dates

1645 Plusieurs soulèvements populaires ébranlent la stabilité de l’union lituano-polonaise, et aboutissent à la naissance d’un territoire Cosaque autonome appelé «Ukraine» (Marches) dans le bassin du Dniepr, entre la Pologne et la Russie. L’Ukraine de la Rive Gauche sera intégrée à la Russie en tant «qu’Hetmanat cosaque» par le traité de Pereïaslav en 1654.

1793 Catherine II, impératrice de Russie, supprime l’autonomie des Cosaques, et étend l’Empire russe jusqu’à la mer Noire. Les trois quarts de l’actuelle Ukraine deviennent territoires russes.

1917 La Première Guerre mondiale et la Révolution russe détruisent les Empires russe et autrichien, L’indépendance de la République populaire ukrainienne, reconnue par la France et la Grande-Bretagne, est déclarée le 22 janvier 1918. Mais dès le mois de février, l’offensive des bolcheviks contraint le gouvernement à quitter Kiev. L’Ukraine devient soviétique. Après la «Grande guerre», la partie ex-russe de l’Ukraine, avec Kiev pour capitale, sera intégrée à l’URSS créée en 1922.

1944 La République socialiste soviétique d’Ukraine, balayée par l’offensive allemande de 1941, est libérée par l’armée rouge. À la demande de Staline, l’ONU fait de l’Ukraine l’un de ses membres fondateurs avec la Biélorussie (l’URSS y disposera ainsi de 3 voix au lieu d’une). Staline lui rattache la Ruthénie transcarpatique jadis hongroise et devenue tchécoslovaque. En 1948, il fait de même en ajoutant des territoires roumains. En 1954, Khrouchtchev transfère la Crimée à la RSS d’Ukraine, dont la croissance territoriale est ainsi achevée.