Championnat de Belgique des rallyes: le Rallye de Hesbaye ouvre la saison samedi avec les favoris, mais sans Grégoire Munster

Adrian Fernémont vise le passe de trois au moment d’entamer le Rallye de Hesbaye

Adrian Fernémont (Skoda Fabia R5 Evo) voudra dès samedi marquer de son empreinte le championnat de Belgique des rallyes (BRC) pour poser les jalons d’un troisième titre après ceux de 2019 et 2020, et ce, même si le Rallye de Hesbaye samedi n’est peut-être pas celui qui sied le mieux au pilote hutois, parmi les dix au programme.

"Je veux aussi performer dans des rallyes qui me conviennent moins bien", a assuré Adrian Fernémont lundi soir lors de la présentation du rallye. "Je préfère bien sûr le South Belgian Rally ou l’East Belgian Rally qui sont plus mon style. En Hesbaye, il y a beaucoup de changements de direction et le parcours est souvent boueux. Je m’y sens moins à l’aise que sur d’autres rallyes parce qu’il est atypique. Mais l’objectif est de marquer le plus de points possible. Mon envie est toujours la même que l’an dernier, et je veux gagner un maximum de rallyes".

Ce qui ne veut pas dire ‘tous’ les rallyes lui qui ambitionne de prendre part à 8 des 10 rendez-vous de l’année. "Sur le plan familial, professionnel et financier, dix ce n’est pas faisable. L’objectif, c’est huit, mais on fera le bilan à mi-saison. Si nous ne sommes qu’en 5e position au championnat, cela ne servira à rien de continuer. Sinon, on cherchera les budgets pour aller jusqu’au bout."

Adrian Fernémont, comme les douze autres pilotes du plateau de l’élite, pourra déjà se tester jeudi sur les routes hesbignonnes avec le shakedown et la journée de tests. Si le week-end s’annonce plutôt sec, les pluies des derniers jours auront certainement rendu le parcours très piégeux.