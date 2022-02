Une cuisine solidaire par des étudiants montois pour les sinistrés de Limbourg

Des élèves de l’Institut technique Saint-Luc (Mons) vont construire une cuisine pour le hall omnisport de Limbourg

"Notre motivation, c’est, bien sûr, d’apprendre sur le terrain mais aussi d’aider les personnes qui en ont le plus besoin, confie en souriant Roméo Croci, élève en 7e année professionnelle à l’Institut technique Saint-Luc à Mons. On veut vraiment que cette cuisine serve! ".

Avec Ugo Belenger, Antoine Prevot et les autres élèves de 7e professionnelle en menuiserie et électricité, ces élèves ont mis sur pied un projet solidaire de fin d’études: une cuisine en kit, modulable et fabriquée à partir de matériaux recyclés à destination de citoyens sinistrés. Avec l’aide de leur professeure de français, Sylvie Cuvelier, les élèves montois ont pris contact avec différentes communes. Vendredi dernier, les élèves se sont rendus à Limbourg (entre Verviers et Eupen) afin de rencontrer la Bourgmestre mais aussi Michel Braham, ancien chef des pompiers qui gère la coordination pour la commune entre les pompiers, l’armée et la protection civile.

7 mois après les inondations, les besoins restent criants!

Valérie Dejardin a d’emblée accepté la proposition. EdA LABEYE Philippe La Bourgmestre de Limbourg, Valérie Dejardin, a d’emblée accepté leur proposition: " Madame Cuvelier est la première à avoir proposé de l’aide très vite après les inondations de cet été. A Limbourg et surtout dans le centre urbain de Dolhain, 35 à 40% des habitations, des écoles, des infrastructures culturelles et sportives ont été endommagées. Sept mois après les inondations, nous avons encore tant à faire dans notre commune! Nous nous sentons parfois un peu oubliés. Cette initiative de l’Institut Saint-Luc est très constructive! Je crois très fort en l’enseignement qualifiant. Et rencontrer ces jeunes et leurs enseignants motivés – qui ont traversé la moitié de la Belgique pour venir nous aider – nous a tous fait du bien ici!Nous serons ravis d’inaugurer avec eux la nouvelle cuisine collective."

Les jeunes et leurs enseignants ont découvert, avec effroi, l’ampleur des ravages provoqués par les inondations et les lourdes conséquences qui en découlent encore aujourd’hui pour les habitants.

La visite sur place a renforcé notre motivation!

" Face aux dégâts ici dans la région, tout le monde était un peu surpris, explique Gilles Navez, chef d’atelier menuiserie à l’Institut Saint-Luc, à l’issue de la visite sur le terrain. Cela ne peut que motiver nos élèves et renforcer leur détermination à avancer sur ce projet!".

Le hall omnisports a été ravagé par la montée des eaux de la Vesdre, en juillet 2021. EdA LABEYE Philippe Les élèves ont donc profit de cette visite sur place pour prendre les mesures de l’ancienne cuisine du hall omnisports, ravagé par la montée des eaux de la Vesdre, en juillet 2021, dans la petite commune de Dolhain, où sera installée la future cuisine.

Participer à Générations solidaires redonne du sens à l’école!

Une telle dynamique positive renforce les liens entre les élèves et avec leurs enseignants. Elle permet aussi de lutter contre l’isolement, le repli sur soi et le risque de décrochage scolaire.

"Nous sommes ravis de participer à l’appel à projets Générations solidaires lancé par votre journal, se réjouit Sylvie Cuvelier. Nous voulons mettre en avant les valeurs de solidarité et de convivialité. J’ai un public de jeunes qui est très enthousiaste pour ce type de projet. Ce sont des jeunes pragmatiques, directs, spontanés et surtout chaleureux. En cette période de morosité totale, un tel projet tourné vers les autres redonne du sens à l’école! J’espère que d’autres écoles participeront à Générations solidaires. Et que cette initiative donnera des idées à d’autres car les citoyens sinistrés ont toujours besoin de soutien! Ce projet nous permet de retrouver un boost d’énergie et d’enthousiasme dans notre établissement à Saint-Luc."

Participez, vous aussi, avec votre association ou votre école, à l’appel à projets avant le 10 mars: www.generations-solidaires.beUne initiative de L’Avenir avec la Fondation Roi Baudouin..