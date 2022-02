Le collège communal de Mouscron a validé le projet des 3 Herseaux

Ce lundi 14 février, le permis d’urbanisation du projet Via Nova a été octroyé par le collège communal de Mouscron.

Trifolium derrière ce projet réagit, ce mardi, par voie de communiqué.

"Au terme de plus de quatre années de travail, ce dossier mûrement réfléchi et étudié par des bureaux d’études spécialisés, et traité avec professionnalisme par les services de l’administration mouscronnoise, a enfin abouti."

Pour rappel, le projet consiste en l’aménagement de voiries qui desserviront 110 parcelles constructibles composant ainsi un espace résidentiel dans la continuité du quartier d’Herseaux Gare.

"Il s’inscrit de manière qualitative et durable dans son environnement via par exemple la gestion maximale des terres in situ, l’attention particulière quant à la gestion des eaux, la création de voiries partagées mettant la priorité aux modes de déplacements doux, etc.", indique encore Trifolium.

La présentation publique

La présentation publique du projet avait eu lieu le 12 septembre 2019.

"Les réclamations reçues ont été intégrées et ont trouvé réponses au travers de l’Étude d’Incidences Environnementales."

L’enquête publique

L’enquête publique a eu lieu en décembre 2020.

"Les citoyens ont eu l’occasion de poser leurs questions ou de donner leur avis sur le projet. Les réponses à ceux-ci sont intégrées dans la délibération collégiale du 14 février 2022.

Entre-temps, l’ouverture de voirie avait été votée par le Conseil Communal du 17 mai 2021. Un recours contre celle-ci a été introduit en juin 2021 auprès du ministre par 5 opposants. Le recours a été jugé irrecevable pour 4 d’entre eux et le ministre a approuvé la décision communale."

«Les demandes des riverains ont été entendues»

"La décision communale a ajouté des charges d’urbanismes permettant une meilleure connexion à la rue de la Tranquillité et à la rue de la Persévérance. Les demandes des riverains ont été entendues puisqu’un sens unique sera créé afin d’optimiser la circulation aux abords du passage à niveau (la Rue de la Persévérance restera, elle, à double sens pour ses habitants)."

La très discutée gestion des eaux

"Notons également qu’à la base, le projet prévoyait déjà la reprise en transit des eaux usées des rues avoisinantes, permettant la requalification des ruisseaux existants en eau propre. Sera aussi construite une déviation des écoulements d’eau de cette zone vers la Carrière Desmettre, évitant leur transit par le Bas de l’Enfer, parfois en surcharge."

Il y a près d’une décennie déjà, le Comité des opposants à la ZACC du Blanc Ballot et des Trois Herseaux se faisait entendre. Com.

"Des tamponnements d’eaux pluviales sont prévus, tant à la parcelle pour les eaux de toitures, qu’en espace public via des noues pour les eaux de voiries, le tout doublé par un bassin de rétention de plus de 900 m³, aux standards Français, soit 2,5 fois plus contraignants que la norme wallonne. Des citernes d’eaux de pluies sont également imposées pour les usages domestiques."

Pas moins de 25 services administratifs ont été consultés parmi lesquels: Domaine Nature et Forêts, Ipalle, Métropole Européenne de Lille (MEL), Hainaut Ingénierie Technique (HIT), Cellule Giser, Service archéologique (AWAP), Fluxys, Ores, IEG, Infrabel, etc.

L’avis du Fonctionnaire Délégué de la Région Wallonne

Le Fonction indique que "Le projet prévoit une urbanisation et un aménagement du territoire qualitatif et pertinent avec l’évolution sociétale actuelle; que les notions de durabilité, de mobilité, d’accessibilité, de diversité sont prises en compte afin de développer une conception urbanistique qui se veut à la fois cohérente avec les outils communaux d’aménagement du territoire mais également avec la structuration bâtie existante; que le projet assure un développement durable et attractif du territoire tel que prévu à l’article D.I.1 du Code, à savoir qu’il rencontre ou anticipe de façon équilibrée les besoins sociaux, économiques, démographiques, énergétiques, patrimoniaux, environnementaux et de mobilité de la collectivité, en tenant compte, sans discrimination, des dynamiques et des spécificités territoriales, ainsi que de la cohésion sociale".

Luc Malvoisin du comité des opposants des Trois Herseaux, en 2014, au milieu de l’étendue verte vouée à accueillir des dizaines et des dizaines d’habitations. EdA

La suite de la procédure

Une fois la voirie construite, les futurs acquéreurs, particuliers ou promoteurs, devront encore demander un permis d’urbanisme afin de pouvoir construire leur habitation.

Maintenant, place à la réalisation de la voirie. Les travaux débuteront dans les prochains mois, le temps d’intégrer toutes les décisions dans le projet. Les premières ventes de terrains auront lieu courant 2023.