Covid: pour Vandenbroucke, le passage en code jaune devrait intervenir "rapidement"

Selon le ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke, le passage du baromètre corona en code jaune devrait avoir lieu "rapidement", soit dans les prochaines semaines, a-t-il indiqué mardi en commission de la Chambre, sans indiquer de délai précis.

Le passage en code jaune signifierait la fin de la phase fédérale de crise, a-t-il ajouté, en réponse aux questions des députés Kathleen Depoorter (N-VA) et Robby De Caluwé (Open Vld). Presque toutes les mesures sanitaires destinées à ralentir la propagation du Covid-19, dont le pass sanitaire (Covid Safe Ticket ,CST), seraient alors levées.

Frank Vandenbroucke a rencontré dans la matinée Hans Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe. Selon le ministre, les deux hommes ont estimé que l’Europe, et la Belgique, entraient dans une période transitoire vers une circulation moins importante du virus. La question de l’impact d’éventuelles futures flambées reste toutefois posée.

"Le débat doit se déplacer vers un état d’alerte pour l’avenir", a jugé le vice-Premier Vooruit. Cette vigilance doit inclure des soins organisés et des instruments à mobiliser pour faire face à une nouvelle flambée. Selon le ministre, il est aussi nécessaire de réfléchir aux futures campagnes de vaccination et à la stratégie de testing à prévoir, ainsi qu’à la possibilité de réactiver le CST si nécessaire. Enfin, les fonctions du commissariat corona, qui sera supprimé, devront trouver place au sein des administrations existantes.

En code jaune, une des dernières mesures sanitaires reste la présence des capteurs de CO2 "partout où c’est possible": cafés, restaurants, salles culturelles, etc.. "Le Comité de concertation examine ce point en profondeur et un cadre législatif minimal est en cours de préparation", a indiqué Frank Vandenbroucke.