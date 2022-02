Les deux absents qui manquent à Lukaku à Chelsea: "Quand ils reviendront, il sera au top"

Dire que Big Rom vit une période difficile à Chelsea serait un euphémisme. Les sources de ses maux sont nombreuses. Les habituels services de Reece James et de Ben Chilwell lui manquent par exemple cruellement. Démonstration.

Sa prestation face à Crystal Palace, ponctuée de sept touches de balle, a animé les débats. Un point sur lequel consultants, entraîneurs, experts, etc. s'accordent: la responsabilité de ses performances fantomatiques doit être partagée entre lui-même, Thomas Tuchel et ses coéquipiers. "Lukaku doit demander le ballon et faire en sorte que les autres soient prêts à lui passer", a parfaitement analysé Alan Shearer sur Match of the Day. "Il s'est même arrêté de courir parce que le cuir n'arrivait pas. Il y a beaucoup d'exemples qui le prouvent."

En clair, personne ne s'adapte. Que ce soit Kai Havertz, Callum Hudson-Odoi, Christian Pulisic, Timo Werner, Hakim Ziyech ou même Mason Mount: aucun ne semble savoir comment il doit combiner ou lancer Lukaku. Le Diable en devient une présence immobile et ne permet pas à Chelsea d'attaquer fluidement.

De son côté, Tuchel semble perpétuellement tirailler l'idée d'implanter sa propre philosophie (qui a permis aux Blues de remporter la Ligue des champions) et d'adopter un système qui permettrait à Lukaku de mettre ses qualités en évidence. Visiblement, les deux sont pour le moment incompatible. Big Rom n'est pas un point d'appui, un joueur capable de jouer les relais pour les incursions de Mount, Ziyech, Pulisic ou Werner.

Les latéraux assistent 20% de ses buts

Encore faut-il pouvoir compter sur des joueurs capables de servir Lukaku comme il le préfère. À l'Inter Milan, il formait un duo dévastateur avec Lautaro Martinez. À Londres, il est souvent esseulé sur le front de l'attaque. Tuchel a, par moments, déployé ses troupes en 3-5-2. Mais souvent en associant Havertz, Pulisic, Mount et/ou Hudson Odoi. Bien que Werner ne soit pas Martinez, l'Allemand n'a formé un duo avec le Belge qu'à deux reprises en attaque. Pour le reste, quand les deux ont partagé la pelouse, Werner a souvent été désaxé. Pas évident pour développer une télépathie semblable à celle que Lukaku et Martinez partageaient.

Big Rom doit donc compter sur d'autres connexions, d'autres sources. Avec les Nerazzurri, Achraf Hakimi avait autant assisté le Diable que Martinez (à trois reprises chacun). Plus parlant encore: ensemble, les latéraux que Lukaku a connu à Milan (Hakimi, Darmian, Kolarov, D'Ambrosio et Young) l'ont assisté pour 20% de ses buts en Serie A la saison dernière.

Tuchel: "Pas le moment de faire des blagues à propos de Romelu"

C'est dire à quel point, l'attaquant dépend aussi d'un bon service depuis les flancs. Le problème à Chelsea est que, justement, les deux meilleurs latéraux sont blessés. Les longues absences de Reece James et Ben Chilwell ont logiquement porté préjudice. Si le premier pourrait être disponible pour la finale de la Coupe de la Ligue contre Liverpool ce dimanche, le second ne reviendra pas avant la saison prochaine.

"Ils se sont blessés quand ils étaient au top de leur forme", regrette Tuchel. "Ils ont un impact immense sur notre jeu, que ce soit offensivement ou défensivement. En ce qui concerne Romelu, ils l'aidaient avec leurs courses, leur vitesse, leur pénétration et leurs centres. C'est à nous, à moi, d'adapter et de trouver une solution. Romelu fera toujours partie de la solution (…) L'heure n'est pas à la rigolade ou à faire des blagues sur lui. Il est au centre des attentions, mais nous allons le protéger."

Ray Parlour, ancien joueur d'Arsenal reconverti en consultant, estime que le retour de James et de Chilwell permettra à Lukaku de revenir au top. "Il faut jouer sur ses forces, il a besoin de services, de centres…", a-t-il analysé pour la radio Talksport. "Il choisit bien ses positions. Jouer dans ses pieds, ce n'est pas son jeu. Je pense que les deux latéraux lui manquent. Ce sont les principaux centreurs de l'équipe. Quand ils reviendront, Lukaku sera au top. C'est un joueur qui fonctionne sur la confiance. Et là, elle lui fait défaut de temps à autres."