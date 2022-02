Ukraine: le Sénat russe approuve le déploiement de soldats en soutien aux séparatistes

Le président russe Vladimir Poutine a demandé mardi soir à la chambre haute du parlement d’autoriser l’envoi de militaires russes en soutien aux séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine dont il a reconnu l’indépendance.

MISE À JOUR Le Sénat russe approuve le déploiement de soldats en soutien aux séparatistes La chambre haute du Parlement russe a approuvé mardi soir la demande du président Vladimir Poutine de déployer des militaires russes à l’étranger, après sa requête de venir en aide aux séparatistes prorusses en Ukraine. Après un débat éclair, le Conseil de la fédération a approuvé à l’unanimité des 153 votants cette demande.

Le président russe Vladimir Poutine a demandé mardi soir à la chambre haute du Parlement d’autoriser l’envoi de militaires russes en soutien aux séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine dont il a reconnu l’indépendance.

Le vice-ministre russe de la Défense Nikolaï Pankov a lu la demande du chef de l’Etat devant l’assemblée réunie en session extraordinaire, arguant qu’"aux frontières des républiques populaires de Donetsk et Lougansk, une armée (ukrainienne) de 60.000 hommes et de blindés lourds" a été déployée.

"Nous n’avons pas le choix", a-t-il dit, "nous devons prendre la défense des habitants de ces jeunes Etats. Je vous demande de soutenir la proposition du président", a-t-il insisté.

Selon Washington, la Russie a déployé quelque 150.000 hommes aux frontières de l’Ukraine, laissant craindre une invasion d’ampleur.

La demande russe se fonde sur les accords d’entraide avec les séparatistes ratifiés ce mardi.

Ces textes, d’une durée de 10 ans, créent "le fondement juridique pour la présence" dans ces territoires "des unités militaires russes nécessaires au maintien de la paix dans la région" et à "une sécurité durable des parties", selon une note explicative qui accompagne ces textes.

Ces documents "fixent les obligations des parties pour assurer une assistance mutuelle si l’une des parties est la cible d’une attaque" et ils "prévoient la protection en commun" des frontières.

La Russie dit avoir accueilli quelque 100.000 personnes du Donbass

La Russie a déclaré mardi avoir accueilli quelque 100.000 personnes des républiques populaires autoproclamées de l’Est de l’Ukraine, Lougansk et Donetsk. Le président russe Vladimir Poutine a reconnu lundi soir ces régions séparatistes et a annoncé vouloir y déployer des troupes dans une mission de "maintien de la paix".

"Ces trois derniers jours, environ 100.000 personnes ont traversé la frontière vers Rostov", qui se situe à la frontière des deux régions séparatistes, a déclaré Andreï Jatiskin, sénateur de cette région russe. "Quinze trains les ont emmenées de Rostov vers d’autres parties du pays, qui ont accueilli ces réfugiés dans une preuve de solidarité. Le flux de réfugiés ne cesse de croître", a-t-il dit lors d’une réunion du conseil de la Fédération.

Le 18 février, Denis Pouchiline et Leonid Pasetchnik, les représentants des deux régions séparatistes Donetsk et Lougansk, ont appelé à l’évacuation de leur territoire. Ce sont essentiellement les femmes, les enfants et les personnes âgées qui ont fui la zone de conflit vers Rostov.