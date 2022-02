Quatre clubs namurois endeuillés

Avec la perte de David Nicolas (à g. Nismes), Benjamin Nicolas (Flavion B et ex-Pesche, au centre) et Arnaud Laurent (coach des U15 de Malonne et joueur en P3 à Couthuin), le foot est en deuil. EdA

Avec le drame de Lesve qui a coûté la vie à trois étudiants en éducation physique de l’Henallux, quatre clubs namurois qui sont endeuillés.

Avec le décès accidentel de David Nicolas, Benjamin Nicolas et Arnaud Laurent à Lesve durant la nuit de lundi à mardi c’est tout le foot namurois qui est en deuil. Plus particulièrement le club de foot en salle de Mettet (qui évolue en P4E à la Ligue) dont ils revenaient de l’entraînement bien entendu (v. nos infos par ailleurs), mais aussi les clubs de Nismes, Flavion et Malonne où les trois jeunes gens étaient actifs.

Transféré l’été dernier de Couvin-Mariembourg vers Nismes (P1), David Nicolas (23 ans) y évoluait comme défenseur sous la direction de Barek Bendaha. Celui-ci, extrêmement peiné de la situation, ainsi que ses joueurs et son staff voulaient le report de la rencontre de ce week-end à Ciney. Le club visité était d’accord, mais ce ne sera pas possible à cause de la fin de la deuxième tranche qui doit se jouer précisément dimanche. Les Nismois regrettent évidemment cette décision.

Quant à Benjamin Nicolas il avait quitté Pesche B (P3B) fin août pour rejoindre Flavion B (P2B) à la suite à un désaccord. "Il avait disputé son premier match à Pesche dans le cadre de la coupe, précise Jean-François Farvacque. On est tous sous le choc. C’était un super-gamin avec une excellente mentalité. Il était pétri de qualités et, s’il souhaitait évoluer en dix, je l’avais replacé sur le flanc en sept où il était très efficace. Il marquait régulièrement et était le deuxième buteur de l’équipe. C’est une perte pour le groupe d’autant qu’il était très apprécié dans le vestiaire." Vu les circonstances, le coach a supprimé l’entraînement de mardi soir. Benjamin Nicolas avait fait une apparition avec l’équipe A cette saison pour 18 sélections avec l’équipe B.

Au FC Malonne on a appris avec une immense tristesse le décès d’Arnaud Laurent. Cet étudiant en éducation physique y réalisait son stage sous la houlette de Florian Laloux et Nicolas Gérondal. Il secondait le premier nommé en U15P. Lundi soir, c’est encore ce joueur de Couthuin (Huy), qui a donné l’entraînement physique aux jeunes U15 provinciaux des "Verts" avant de partir à celui de foot en salle. Le FC Malonne présente ses plus sincères condoléances aux proches d’Arnaud Laurent et aux autres victimes de ce drame de la route. Les U15P de Malonne porteront un brassard noir ce mercredi lors de leur match de coupe de province, face à Bossière.