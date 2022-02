Etterbeek n’ira pas en recours contre le réaménagement du rond-point Schuman: l’avenue de la Joyeuse Entrée restera à double-sens

La commune d’Etterbeek et la Région bruxelloise ont dégagé sur la place Schuman. L’accord porte surtout sur le plan de circulation.

La commune d’Etterbeek et la Région bruxelloise ont dégagé un compromis pour éviter un recours de la première contre le réaménagement de la place Schuman, au cœur du quartier européen de la capitale. L’accord ne porte pas tant sur le réaménagement lui-même que sur le plan de circulation qui y est associé.

La place restera très largement débarrassée du trafic motorisé. C’est au niveau de l’avenue de la Joyeuse entrée qui longe le parc du Cinquantenaire à l’avant de celui-ci côté rue de la Loi, que le projet sera réadapté, à la demande insistante de la commune pour proposer sur cette voirie à nouveau un double sens pour tous les modes, tout en cherchant un confort optimal pour les modes actifs.

Le nouveau plan de l’avenue de la joyeuse Entrée sera soumis à l’enquête publique via une demande de permis modificatif. Les riverains ainsi que les communes d’Etterbeek et de Bruxelles-Ville pourront dès lors à nouveau s’exprimer.

La suppression de ce double sens sur l’avenue de la Joyeuse Entrée aurait ruiné l’économie du projet et constitué une barrière urbaine infranchissable

"Le fait que le gouvernement bruxellois s’engage à déposer dans les meilleurs délais un permis modificatif au projet Schuman préserve les intérêts légitimes des Etterbeekois et des Bruxellois. C’est aussi une grande victoire pour le conseil communal d’Etterbeek. La suppression de ce double sens sur l’avenue de la Joyeuse Entrée aurait ruiné l’économie du projet et constitué une barrière urbaine infranchissable entre le Sud et le Nord de la ville" s’est réjoui le bourgmestre d’Etterbeek, Vincent De Wolf (MR).

Dans un communiqué commun, la ministre de la Mobilité Elke Van Den Brandt (Groen) a souligné que la Région ne voulait pas risquer de perdre de temps supplémentaire en justice pour mettre ce projet de grande ampleur en place. Pour confirmer la solidité des procédures urbanistiques, à la demande d’Etterbeek, la Région va donc réintroduire un plan modifié.