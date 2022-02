Covid: tout ce qu’il faut savoir ce mardi 22 février en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations de ce mardi 22 février 2022.

Les choix de la rédaction Désormais moins de 10.000 nouvelles contaminations par jour en Belgique Les dernières tendances publiées par Sciensano sont plutôt positives. En Belgique, le nombre de personnes contaminées par le coronavirus ainsi que le nombre de malades hospitalisés diminuent encore et toujours. + LIRE ICI Expo de Dubaï: le commissaire du pavillon belge remercié à cause du Covid La confiance était manifestement rompue, après divers incidents dont le non-respect des règles Covid sur place par le principal intéressé. + LIRE ICI Bruxelles réduit son dispositif Covid: "Le congé pourrait stabiliser la baisse" Les chiffres ne mentent pas: le variant Omicron laisse souffler Bruxelles. La capitale songe donc au repli de son dispositif Covid. Même si le congé damera sans doute un peu les courbes. + LIRE ICI Covid: pour Vandenbroucke, le passage en code jaune devrait intervenir "rapidement" Selon le ministre fédéral de la Santé publique Frank Vandenbroucke, le passage du baromètre corona en code jaune devrait avoir lieu "rapidement", soit dans les prochaines semaines, a-t-il indiqué mardi en commission de la Chambre, sans indiquer de délai précis. + LIRE ICI

1 Belgique

La résolution du PTB sur la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid rejetée

La commission de la santé de la Chambre a rejeté ce mardi une proposition de résolution du PTB préconisant la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19. + LIRE ICI

Le vaccin Novavax dès le 1er mars à Bruxelles: voilà ceux qui y auront accès

Le vaccin français Novavax et sa technologie plus éprouvée que les ARN messagers de Pfizer et Moderna sera disponible dès mars à Bruxelles. Pour 4 groupes cibles. + LIRE ICI

Un pharmacien sur deux satisfait de pouvoir vacciner contre le covid, selon Pharma-Sphere

Les pharmaciens sont 55% à être satisfaits de pouvoir vacciner contre le covid, selon une enquête menée par le mensuel de référence Pharma-Sphere et publiée mardi, mais attirent toutefois l’attention sur certains problèmes que cette vaccination pourrait engendrer, par exemple une surcharge de travail. +LIRE ICI

2 Monde

L’UE ouvre la possibilité de certificats de rétablissement basés sur un test antigénique

La Commission européenne a adopté un texte modifiant les règles européennes entourant l’utilisation des certificats de rétablissement Covid, de manière à ouvrir la possibilité d’une reconnaissance du rétablissement d’une personne après un test antigénique rapide. + LIRE ICI

3 Sports

Djokovic pas certain de jouer à Indian Wells: «Aujourd’hui, je ne peux pas entrer aux USA»

La présence du N.1 mondial de Novak Djokovic, pas vacciné contre le Covid-19, au premier ATP Masters 1000 de la saison à Indian Wells n’est pas du tout certaine. + LIRE ICI