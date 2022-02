Ukraine: Moscou appelle les autres États à reconnaître les régions séparatistes

La Russie a appelé mardi les autres États "à suivre son exemple et à reconnaître l’indépendance de la République populaire de Donetsk (RPD) et de la République populaire de Lougansk (RPL)", d’après un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

"La Russie appelle les autres pays à suivre son exemple", selon la diplomatie russe. "Il s’agit de la seule solution possible, bien que la décision soit difficile à prendre", peut-on lire dans le communiqué.

"Les dirigeants et le peuple de ces deux républiques ont demandé au président russe de les reconnaître", selon le communiqué.

"Le président de la Russie a pris cette décision principalement pour des raisons humanitaires et pour protéger les civils de la RPD et de la RPL, y compris des centaines de milliers de ressortissants russes, de la menace que représente le régime ukrainien actuel représente pour leur vie et leur sécurité", d’après la diplomatie russe. Selon Moscou, l’Ukraine "persiste à vouloir résoudre le problème par la force".