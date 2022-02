Suspicion de fraude dans le football belge: les trois conseillers de la chambre des mises en accusation d’Anvers sont révoqués

La Cour de Cassation a décidé mardi de révoquer les trois conseillers de la chambre des mises en accusation d’Anvers qui doivent juger les méthodes d’enquête particulières utilisées dans le cadre du dossier de fraude présumée dans le milieu du football.

Ils avaient déjà procédé à une analyse de ces méthodes dans le cadre de l’accord entre l’agent repenti Dejan Veljkovic et le parquet fédéral, les jugeant régulières.

Cet examen des méthodes d’enquête utilisées constitue la dernière étape de la procédure avant que le dossier ne soit renvoyé devant la chambre du conseil, qui décidera alors quels protagonistes seront amenés à comparaitre devant le tribunal correctionnel. Le parquet fédéral souhaite l’inculpation de 56 personnes et d’une société devant le tribunal, dont des agents de football, des entraîneurs, des dirigeants et des membres du conseil d’administration de certains clubs de Jupiler Pro League. Ils sont soupçonnés, selon les cas, d’avoir fait partie d’une organisation criminelle, de faux, de corruption ou encore de blanchiment.

Les trois conseillers chargés d’examiner le dossier étaient les mêmes que ceux qui ont ratifié l’accord entre l’agent repenti Dejan Veljkovic et le bureau du procureur fédéral. La demande de récusation initiale émanait notamment des avocats des agents Mogi Bayat et Nedzad T., ainsi que de l’arbitre Bart Vertenten. Ils estimaient que les conseillers ne pouvaient plus juger les méthodes d’enquête particulières de façon objective et avaient demandé une autre composition du siège. Les magistrats avaient refusé de se retirer volontairement.