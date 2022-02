L’Ukraine au cœur de plusieurs mois de tensions: la ligne du temps des événements

Ordre a été donné à l’armée russe d’entrer dans les territoires séparatistes dans l’Est de l’Ukraine. Une décision qui intervient dans une longue période de tensions. Retour sur les événements des derniers mois.

Dans une allocution télévisée, Poutine a annoncé lundi soir reconnaître l’indépendance des territoires séparatistes prorusses dans l’est de l’Ukraine.

Quelques heures plus tard, l’ONU a condamné les décisions russes et les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie. L’Europe va suivre et doit dévoiler ses premières sanctions ce mardi.

De son côté, la Russie assure être toujours "prête" aux négociations avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken, qui doit rencontrer jeudi à Genève son homologue russe Sergueï Lavrov.

Ce sont les derniers événements d’une longue période de crise, marquée par les tensions autour de l’Ukraine. Le point sur la ligne du temps des dernières semaines.