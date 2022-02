La commune de Hensies va se transformer en station balnéaire à l’occasion de l’événement Hensies Plage

Des bénévoles sont recherchés pour encadrer l’événement qui aura lieu du 8 au 20 juillet.

La commune de Hensies aura un petit air de mer du nord du 8 au 20 juillet prochain à l’occasion du retour de son événement Hensies Plage. Tout au long de ce dernier, les activités pour petits et grands vont se multiplier et seront sous le contrôle de l’ASBL Symbiose qui se charge régulièrement d’organiser des actions dans la commune. Cette dernière recherche d’ailleurs des bénévoles pour l’aider à mener à bien ses objectifs.

Après un an d’absence, l’événement Hensies Plage sera donc de retour. " Cuistax, pédalos, activités pour enfants ou encore concert d’un groupe de cover seront au rendez-vous de l’événement", indique Éric Thomas, échevin des Fêtes de Hensies. " La quatrième édition de Hensies Plage se tiendra sur le site du canal de Hensies, comme à son habitude. L’événement aura lieu du 8 au 20 juillet."

Pour organiser au mieux son événement ainsi que ses autres activités, l’ASBL Symbiose a besoin de volontaires. " De nombreux étudiants aident habituellement à encadrer l’événement", poursuit Éric Thomas. " L’ASBL recherche tout de même des bénévoles à plus long terme qui pourraient les aider à mener à bien leurs activités et missions mises en place tout au long de l’année."

L’Asbl Symbiose remplit en effet différents objectifs dont les bras manquent pour les mettre en œuvre. Les missions de l’associations comprennent le développement d’activités socioculturelles sur le territoire de l’entité, l’organisation d’activités spécifiquement destinées aux personnes plus âgées ainsi que l’organisation d’un encadrement extrascolaire des adolescents. Les bénévoles seront aussi enclins à promouvoir la commune et la coordination entre les différents organismes et institutions à caractère socioculturel et éducatif. Ils seront également amenés à mener toute une série d’actions susceptibles de favoriser l’intégration des personnes d’origine étrangère.

Pour rejoindre les équipes de l’ASBL Symbiose ou pour toutes demandes d’informations complémentaires, les volontaires peuvent contacter l’association par mail à l’adresse: staff@hensiesplage.be.