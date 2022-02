La télé tourne le dos aux tricheurs de "Koh-Lanta": "Leur image est cramée"

Finalistes de "Koh-Lanta: la légende" mais surtout suspectés de tricherie, Claude Dartois et Laurent Maistret devront encore attendre un peu avant de faire leur retour à la télévision.

S’ils peuvent toujours compter sur leurs partenaires publicitaires, les finalistes de la dernière saison de " Koh-Lanta " se font désormais plus discrets à la télévision. Et pour cause, les soupçons de tricherie qui pèsent sur eux ont refroidi plus d’un diffuseur.

Ainsi, d’après le site du "Parisien", Laurent Maistret a été débarqué de l’émission "Pékin Express" spéciale célébrités qui est actuellement en cours de tournage. Le finaliste malheureux du dernier "Koh-Lanta" aurait dû faire équipe avec le journaliste sportif Yoann Riou, mais la production a préféré se passer de ses services au dernier moment.

De même, le projet d’émission d’aventure de Claude Dartois semble avoir du mal à se concrétiser. D’après des indiscrétions publiées par "Le Parisien", des discussions ont toujours lieu mais l’émission ne sera diffusée "ni sur TF1, ni sur TMC".

"Leur image est cramée pour un moment, explique d’ailleurs un cadre de France Télévisions. On va éviter de les mettre dans "Fort Boyard" cet été."

Heureusement pour les deux hommes, certaines chaînes, moins connues, souhaitent toujours miser sur leur popularité. W9, par exemple, souhaite toujours confier l’animation des "Apprentis aventuriers" à Laurent Maistret. Et ce, même s’ils "craignent qu’une preuve des tricheries de " Koh-Lanta ", comme la photo des dîners, ne sorte pendant la diffusion" de la prochaine saison.

Claude Dartois, lui, devra pour l’instant se contenter d’une apparition dans la saison à venir de "Top Gear" sur RMC Découverte.