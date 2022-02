Ukraine: Poutine défie l’Occident, l’ONU dénonce le déploiement des troupes russes en Ukraine

3.200 violations de la trêve en 24H

Dans sa longue allocution télévisée, M. Poutine a réitéré ses accusations infondées de "génocide" des Russes et russophones d’Ukraine et présenté l’Ukraine comme un pays artificiel et indissociable de la Russie.

La France a dénoncé la "dérive idéologique" et le "discours paranoïaque" de Vladimir Poutine.

Les tensions, qui n’ont cessé de croître ces derniers mois, se sont encore aggravées depuis trois jours avec la recrudescence des heurts dans l’Est de l’Ukraine entre forces de Kiev et les séparatistes.

Les observateurs de l’OSCE ont enregistré en 48 heures plus de 3.200 nouvelles violations de la trêve censée être en vigueur.

La Russie a assuré lundi qu’au moins 61.000 personnes avaient été "évacuées" les zones séparatistes vers son territoire.