Ukraine: la Turquie qualifie d’"inacceptable" la décision russe

La Turquie a également critiqué la décision russe de reconnaître les régions séparatistes prorusses de Donetsk et de Lougansk, dans l’est de l’Ukraine.

"La décision de la Fédération de Russie est inacceptable et nous la rejetons", a déclaré dans la nuit de lundi à mardi le ministère turc des Affaires étrangères.

La reconnaissance par la Russie des républiques populaires autoproclamées constitue une "violation manifeste de l’unité politique et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine". Toutes les parties concernées devraient agir "avec bon sens" et se conformer au droit international. Les ressortissants turcs sont "expressément" appelés à quitter les régions orientales de l’Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a reconnu lundi l’indépendance des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk (DNR et LNR), régions séparatistes ukrainiennes prorusses, et ordonné aux troupes russes d’entrer dans ces territoires, en défiant les Occidentaux dont les relations avec Moscou traversent la pire crise depuis la fin de la Guerre froide en raison de la situation autour de l’Ukraine.