Boris Lambert (Eupen) : « Le nouvel entraîneur nous a transmis cette hargne »

Aligné dans le trio défensif, le Panda Boris Lambert montre de très bonnes choses. Il a répondu à nos questions après la défaite 1-3 d’Eupen face à Bruges.

Boris Lambert: le marquoir affichait 1-3 mais on a le sentiment qu’Eupen est mal payé après sa prestation encourageante face à Bruges.

On n’a pas à rougir de notre rencontre face à un Club de Bruges qui joue les premières places. Il faut continuer de la sorte, avec ce même état d’esprit… Et les résultats vont suivre.

Ce changement de coach, avec Michael Valkanis qui devient entraîneur principal et succède à Stefan Krämer, on a le sentiment que ça a donné un coup de boost au groupe.

Oui, le nouveau coach a su nous donner cette hargne, cette envie d’aller chercher quelque chose même si c’était Bruges en face. On a prouvé, même si on a été battu, qu’on en était capable. Tout ça reste encourageant pour la suite.

Heris absent, vous dépannez derrière au sein du trio défensif. Et c’est plutôt une réussite!

Oui, je m’y sens bien. J’ai évolué pendant pas mal de temps dans cette position avec les U21 donc je la connais.

Dans une défense à trois?

Pas toujours, mais voilà: je m’adapte. J’ai du temps de jeu et c’est le principal.

Il y avait fort à faire ce dimanche face aux offensifs brugeois.

On a fait une bonne prestation défensive. Dommage: ce but sur phase arrêtée en début de match qui nous met un coup sur la tête.

Malgré la défaite, on a le sentiment qu’Eupen peut s’inspirer de sa 2e période contre Bruges pour poser les bases de la suite, avec une belle combativité et un regain d’énergie.

Tout à fait. On doit absolument garder cette énergie et cette attitude.

Quid de l’état d’esprit du groupe?

Malgré la défaite, nous sommes fiers d’avoir joué ainsi et d’avoir mis le Club de Bruges en difficulté. Ça n’arrive pas toutes les semaines. On va vraiment retenir le positif et aller à l’Union Saint-Gilloise samedi pour y prendre quelque chose.

Un petit mot sur votre blessure au nez?

J’ai été victime d’un coup de coude involontaire dans le rectangle. Mais ce n’est rien de grave pour la suite.