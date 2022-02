Farid répond à votre question météo: plus de tempête pendant un petit temps et semaine moins agitée

La question du jour à Farid est celle de Jean-Pierre de Smuid, arrondissement de Libin (Luxembourg): "Bonjour Farid, je fête l’anniversaire de mon petit-fils Aaron du côté d’Auderghem ce dimanche, as-tu des bonnes nouvelles pour moi? Merci d’avance!". Farid lui répond et donne ses prévisions.

Salut Jean-Pierre, j’espère que tu n’as eu trop de grabuge avec le vent ce week-end! J’ai tout de même de bonnes nouvelles puisque les grands vents ne seront plus d’actualité pendant un petit temps. Encore une petite perturbation atténuée ce mardi donnant de la pluie surtout après-midi et des rafales de 55 à 65 km/h dans l’intérieur. Mercredi sera probablement une très belle journée avant l’arrivée d’un front froid jeudi après-midi. Il s’en suivra quelques giboulées qui se retrancheront vendredi sur l’est du pays après-midi. Pour le week-end, nouvelle hausse du champ de pression avec un chouette samedi et un dimanche encore incertain mais probablement sec et relativement doux (8-10°C en plaine). En effet, une autre tempête menacera l’Ecosse mais cette fois-ci l’anticyclone sera trop proche et nous protégera avec au pire quelques gouttes au littoral ce dimanche mais encore à affiner.

Et sur le reste du pays?

Une belle petite dorsale va stabiliser l’atmosphère nous offrant un peu de temps sec le matin. Malgré tout, un front chaud affaibli parviendra à s’infiltrer par la mer avec de petites pluies en Flandres qui atteindront le centre avant midi (sud encore au sec).

L’après-midi, des petites précipitations qui auront tendance à devenir plus régulières au passage du front froid fin d’après-midi. Comptez 2 à 5 L au maximum pour la journée et des maximas de 5 à 11°C des sommets à l’ouest. Le vent modéré le matin deviendra assez fort l’après-midi avec 50 à 65 km/h sur le centre du pays et localement 70-75 au littoral de secteur ouest, rien de dramatique! Durant la nuit, basculement des vents au nord-ouest à l’arrière du front et un temps plus sec partout.