Météo: alerte jaune aux conditions glissantes sur presque tout le pays, alerte à la pluie pour Liège

Attention si vous prenez la route ce soir et cette nuit. EdA

Conditions glissantes, pluie, vent et marée forte: l’IRM a lancé quatre alertes jaunes entre ce lundi soir et ce mardi matin.

Alors que le code jaune suite à la météo tempétueuse se termine à 20h ce lundi (et 22h pour les fortes marées), l’IRM a lancé un avertissement aux conditions glissantes pour tout le pays entre 17h et 9h du matin ce mardi.

Ce soir, l’IRM prévoit quelques averses hivernales. Au-dessus de 500 m, une accumulation de 1 à 3 cm de neige fraîche supplémentaire sera possible. Et en fin de nuit, des plaques de glace ou de givre pourront se former localement.

Vent, pluie, neige et marée forte: l’IRM a lancé quatre alertes jaunes. IRM

En plus de cet avertissement qui concerne quasiment tout le pays, une alerte jaune à la pluie a été déclenchée pour la province de Liège entre 16h et 2h du matin.

Suite au passage d’un front froid actif la nuit passée et des averses qui se produiront à l’arrière de celui-ci jusqu’à ce soir, des cumuls de précipitations en 24h pourraient dépasser 25 litres/m² sur le relief de la province de Liège.

Restez donc vigilants si vous prenez la route entre ce soir et demain matin.