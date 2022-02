Donald Trump lance sa copie de Twitter : "Il n'y arrivera jamais"

L'ancien président américain Donald Trump inaugure son propre réseau social pour contourner son bannissement de Twitter, Facebook, YouTube...

Réduit au silence sur Twitter, Facebook Instagram et YouTube depuis janvier 2021, l’ancien président américain Donald Trump contre-attaque sur le front des réseaux sociaux. En ligne de mire: le lancement ce lundi 21 février 2022 de Truth Social, une application administrée par la société Trump Media & Technology Group (TMTG). Budget annoncé de communiqué en communiqué: 1,25 milliard de$.

Sur papier, Truth Social est une copie conforme de Twitter qui s’appuie sur le logiciel gratuit et open source Mastodon. Les Européens sont pour l’instant priés de suivre ce lancement à distance. Hors USA, l’appli n’est pas encore disponible sur l’App Store, le magasin d’applications de l’iPhone. Le site web officiel de Truth Social renvoie un message d’erreur aux Internautes européens.

Privé de sa caisse de résonance favorite et de ses 89 millions de "followers" sur Twitter, Donald Trump espère faire entendre sa voix et celles de ses alliés sur son propre réseau social.

L’échec du blog

"L’ancien président a déjà essayé de lancer son propre blog et ça n’a pas du tout fonctionné", rappelle Mateusz Kukulka, professeur et expert des médias sociaux. C’était en mai 2021. Un mois plus tard, cet onglet ("Depuis le bureau de Donald J. Trump") ajouté sur son site passait déjà la trappe, faute d’audience.

"Ca n’a absolument pas accroché et son rêve maintenant, c’est de posséder sa plate-forme à la Twitter", poursuit le spécialiste. "L’idée, c’est de développer un réseau social qui se présente comme le chantre de la liberté d’expression et qui ne risque pas de se faire couper le sifflet par qui que ce soit, sauf la justice américaine. Et encore… Dans l’absolu, elle est très permissive sur le sujet et au final, c’est la Cour suprême qui est susceptible de trancher, un cour où les conservateurs sont majoritaires. Donc les risques sont faibles."

Twitter, Facebook et consorts avaient suspendu les comptes de Donald Trump "parce que l’ancien président ne respectait pas les règlements de ces entreprises", rappelle Mateusz Kukulka. Sur Truth Social, c’est Trump et son équipe qui fixent les règles.

«Il n’y arrivera jamais»

Dans les premières heures qui ont suivi le lancement de Truth Social, les agences de presse font état d’un embouteillage monstre aux USA à l’heure de télécharger l’application et de rejoindre la plate-forme.

"Un réseau social, ça prend beaucoup de temps à se construire", analyse Mateusz Kukulka. "Donald Trump était sur Twitter depuis bien longtemps au moment où il était à la tête de 89 millions d’abonnés. Par rapport à l’attente et à la perspective de recréer une telle communauté, il n’y arrivera jamais. Sur Twitter, il était suivi par des gens de toutes les tendances. Mais une plate-forme estampillée Trump, ce n’est pas une plate-forme anodine. Clairement beaucoup de gens ne voudront pas y être."