Natalia Kaznatcheeva condamnée à 22 ans de prison pour le meurtre de son compagnon Roland Oswald

Natalia Kaznatcheeva a été condamnée à 22 ans de prison pour le meurtre de son compagnon Roland Oswald en 2019 à Schaerbeek.

Natalia Kaznatcheeva a été condamnée lundi après-midi, devant la cour d’assises de Bruxelles, à 22 ans de prison pour le meurtre au couteau de son compagnon Roland Oswald (76 ans) le soir du 15 novembre 2019 à Schaerbeek. Le corps du septuagénaire a été découvert partiellement dénudé, sur le palier de l’appartement de l’accusée, avec le nez sectionné et six à sept plaies au niveau du torse. Il a été procédé à son arrestation immédiate. L’accusée dispose de 15 jours pour se pourvoir en cassation.

Les jurés ont décidé, à l’unanimité, de ne pas de retenir de circonstances atténuantes au bénéfice de l’accusée. Ils ont estimé qu’elle avait ôté la vie à la victime en agissant avec acharnement et lâcheté, alors même qu’il avait les chevilles entravées par son pantalon. Ils ont aussi considéré qu’elle n’avait fait preuve d’aucun amendement par rapport au crime commis. Les jurés ont cependant tenu compte de l’âge et de l’état de santé de Natalia Kaznatcheeva pour amoindrir la peine.

Étant donné la hauteur de celle-ci, l’avocat général a évoqué un risque que l’accusée ne tente de s’y soustraire et a en conséquence demandé son arrestation immédiate. Le critère de récidive mentionné dans l’arrêt vient, selon lui, appuyer sa demande. Me Aurélie-Anne De Vos a prié la cour de laisser le temps à Natalia Kaznatcheeva de régler ses affaires, surtout qu’elle était jusqu’alors sous surveillance électronique et n’avait jamais manqué à ses obligations. "Je vous demande, si c’est possible, un peu de temps pour arranger mes problèmes à la maison", a déclaré l’accusée. Après s’être retirée, la cour a décidé de faire procéder à son arrestation immédiate.