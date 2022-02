Plus d’accidents de la route à Liège et en Hainaut, mais le nombre de tués a diminué en 2021

Les derniers chiffres du baromètre de la sécurité routière montrent l’augmentation plus forte des accidents avec dommages corporels en Hainaut et à Liège. Mais les tués sont heureusement moins nombreux.

L’année 2021 paraît moins pire que d’autres, serait-on tenté d’écrire, à la vue des chiffres des accidents corporels – avec blessés ou tués – fournis par l’institut VIAS.

On dénombre malgré tout près de 10.000 accidents, plus de 12.000 personnes blessées et 187 ayant perdu la vie sur les routes wallonnes l’an dernier. Ne rentrent en compte ici que les accidents avec PV dressés par la police.

Les accidents ont grimpé lorsqu’on compare 2021 avec l’année précédente, marquée par les fortes restrictions liées à la pandémie de Covid – confinement, télétravail etc. Le trafic a visiblement repris en 2021, même s’il reste inférieur à une année ordinaire.

Cela se marque dans toute la Wallonie, avec une augmentation des accidents de 13 à 22% selon la province. Les places les moins enviables se situent dans le Hainaut (+18,7% d’accidents corporels) et surtout dans la province liégeoise (+22,4%).

Du côté du Hainaut, ce sont principalement les accidents impliquant des trottinettes électriques (+200%), des cyclomotoristes (+32%) des piétons (+25%) et des poids lourds (+23%) qui ont connu une augmentation et ont fait monter la moyenne.

À Liège, les trottinettes électriques (+81%), les cyclomotoristes (+37%), les piétons (+28%) et les voitures (+25%) affichent les plus fortes hausses.

Moins de morts malgré l’augmentation des accidents

Cette augmentation des accidents n’a heureusement pas eu d’impact équivalent sur le nombre de morts au sud du pays: 187 tués sur la route, soit le nombre le plus faible depuis 10 ans et moins qu’en 2020. Toutes les provinces wallonnes affichent une diminution, même Liège et le Hainaut.

Les occupants de voitures représentent toujours le plus grand nombre de décès, avec 106 morts, soit deux tiers du total. Suivent les motocyclistes (30 décès), piétons (25) et poids lourd (24 décès, qui comprennent tant les occupants des camions que les opposants lors de l’accident, automobilistes ou autre).

Seuls les accidents impliquant une camionnette connaissent une augmentation du nombre de tués au sud du pays, passant de 13 à 18 entre 2020 et 2021. Comme pour les poids lourds, il s’agit tant des occupants de la camionnette que des opposants lors de l’accident.

Notons encore qu’aucun utilisateur de trottinette électrique n’est décédé en Wallonie, alors qu’ils sont trois à avoir perdu la vie en Flandre et un à Bruxelles.

Les chiffres des accidents sont d’ailleurs très différents entre Régions, comme l’explique VIAS, avec des chiffres historiquement bas à Bruxelles et la Flandre "victime" de la reprise économique, qui a vu grimper le nombre de morts sur les routes.