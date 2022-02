UAE Tour: Cavendish s’offre la 2e étape devant Philipsen, toujours en tête du général

Cavendish salue le travail de son équipe

Après une victoire d’étape sur le Tour d’Oman, Mark Cavendish (Quick Step-Alpha Vinyl) a décroché son deuxième succès de la saison en levant les bras sur la 2e étape du Tour des Émirats arabes unis lundi.

"Je savais que nous pouvions gagner aujourd’hui (lundi, ndlr)", a assuré Cavendish, louant le travail de son équipe même s’il a perdu son train dans un final électrique. "Un tiers des garçons sont néo-professionnels et c’est la première ou deuxième course de leur carrière mais tout le monde a été très professionnel. Ils m’ont parfaitement mené dans le final et je n’ai pas dû dépenser trop d’énergie avant le sprint."

Une fraîcheur qui lui a permis de lancer le sprint de loin et de garder le dessus sur Jasper Philipsen, deuxième et toujours leader du classement général. "J’ai pu lancer mon sprint à environ 300 mètres de la ligne. Même avec le vent de face, j’avais encore assez de force dans les jambes pour garder Philipsen derrière moi", a conclu le Britannique.