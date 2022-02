Covid: tout ce qu’il faut savoir ce lundi 21 février en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations de ce lundi 21 février 2022.

1 Belgique

Esperanzah se déroulera bien, mais à plus petite échelle

Le festival se déroulera non pas sur trois jours mais sur quatre et a décidé de repenser sa formule initiale en adoptant un modèle à taille humaine, avec un site plus aéré, plus fluide et le plus agréable et convivial possible à tous les niveaux. + LIRE ICI

Le secteur de l’esthétique est bel et bien relancé

Victime de la crise sanitaire, le secteur de l’esthétique semble avoir aujourd’hui, la tête hors de l’eau. Après avoir jonglé entre fermeture et réouverture, les professionnels du secteur sont conquis de pouvoir reprendre leur activité comme il se doit. + LIRE ICI

Covid: les jeunes diplômés moins freinés dans leur recherche d’emploi

La crise sanitaire entrave de moins en moins le parcours des jeunes diplômés, indique l’UCLouvain dans sa dernière enquête. + LIRE ICI

2 Monde

La police a repris le contrôle d’Ottawa

Les autorités canadiennes ont repris le contrôle de la capitale après 24 jours d’occupation par des opposants aux mesures sanitaires. + LIRE ICI

L’Australie rouvre ses frontières

Des passagers en liesse retrouvaient l’Australie ce lundi, au premier jour de la réouverture des frontières aux touristes vaccinés, près de deux ans après l’adoption par le pays de restrictions sanitaires sur les voyages parmi les plus strictes au monde.

Nouveau report du procès du 13 novembre en raison de deux nouveaux cas positifs au Covid

Le procès du 13-Novembre qui devait reprendre mardi va être de nouveau suspendu en raison de deux nouveaux cas de Covid-19 parmi les accusés, a prévenu lundi le président de la cour d’assises spéciale, Jean-Louis Périès. + LIRE ICI

3 Sport

Thomas Müller une nouvelle fois infecté par le Covid-19

L’international allemand Thomas Müller est une nouvelle fois infecté par le Covid-19. Son club du Bayern Munich a annoncé lundi que son milieu de terrain offensif avait été testé positif. + LIRE ICI