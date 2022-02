Une voiture emprisonnée par un arbre sur le parking de l’IMC à Tournai

C’est un véritable miracle que cette voiture stationnée sur l’un des parkings de l’IMC, à Tournai, n’ait pas été totalement écrasée. La chute du tronc de cet arbre brisé par la tempête a été freinée par des branches latérales.

Les plaies ouvertes par le passage de la tempête Eunice en Wallonie picarde ne sont pas encore toutes pansées qu’il faut déjà songer à le faire pour celles occasionnées par Franklin.

Ce lundi en fin de matinée, le dispatching de la zone de secours de Wallonie picarde nous apprenait que pas moins de 1500 demandes d’interventions lui ont été adressées depuis vendredi midi.

Tous les dégâts causés par ces deux tempêtes successives ne présentaient fort heureusement pas un caractère aussi dramatique et spectaculaire que ceux survenus à une aile du nouveau bâtiment du CHwapi, vendredi après-midi, mais l’on se rend compte au vu de certaines images, que l’on a bel et bien échappé au pire en certains endroits.

C’est en tout cas ce que l’on peut penser en découvrant cette voiture emprisonnée par un arbre tombé sur le parking situé à l’arrière de la clinique l’IMC, à Tournai, ce lundi matin. Une image qui fait froid dans le dos sachant que des personnes auraient pu se trouver à proximité du véhicule au moment de la chute de l’arbre…

Des arbres déracinés et des tuiles brisées au sol, on en comptait encore par milliers, ce lundi, aux quatre coins de la Wapi.

Le bilan dressé par le dispatching de la zone de secours quant au nombre de sollicitations pour des interventions pourrait d’ailleurs encore s’alourdir dans les prochaines heures, lorsque certains occupants découvriront des dégâts qui n’auraient pas été constatés dans un premier temps. On songera notamment à tous ceux qui, dans le but de se rendre au travail, quittèrent leur domicile dès potron-minet, ce lundi et qui ne reviendront chez eux qu’en fin de journée.

Sachant que ce premier jour de la semaine coïncidait avec une reprise du travail en "présentiel", pour reprendre un terme très usité depuis le début de la crise sanitaire.