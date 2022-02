Tempête: plus de 1.500 interventions en 3 jours en Wallonie picarde

Plus de 1.500 interventions ont été recensées par les services de secours de Wallonie picarde en raison des tempêtes qui ont secoué le pays ces derniers jours. La région mouscronnoise a été particulièrement touchée.

Avec plus de 1.500 demandes d’interventions ce lundi midi, le bilan effectué par la zone de secours en Wallonie picarde est toujours provisoire, de nombreuses sorties étant toujours en cours aux quatre coins du Hainaut occidental. Durant la nuit dernière, les pompiers sont intervenus à une quarantaine de reprises dans la zone Wapi (zone de secours de Wallonie Picardie).A 14h, aucune intervention grave, ni blessé n’ont été constatés. Seul un grutier a été blessé vendredi en début d’après-midi à Tournai lors de la chute de sa grue-tour sur le nouveau bâtiment de l’hôpital de Tournai.

"La région mouscronnoise a été particulièrement touchée par le passage de ces tempêtes ce week-end et plusieurs axes routiers sont toujours fermés", a indiqué lundi en début d’après-midi un porte-parole de la Ville de Mouscron. "Les dégâts ont été nombreux et des perturbations importantes subsistent ce lundi. Plusieurs axes routiers sont ainsi fermés à toute circulation en raison d’un risque pour la sécurité publique. Il s’agit de la chaussée de Luingne et de la rue des Frontaliers où des chutes de débris menacent de se produire. Les interventions de réparation étant compliquées, vu la météo venteuse qui se poursuit, les axes resteront bloqués jusqu’à nouvel ordre", a précisé la Ville de Mouscron.

L’avenue du Parc, restera fermée après la chute de plusieurs arbres. La priorité est de garantir une sécurité optimale pour la population avant d’envisager sa réouverture, selon les autorités locales. L’ensemble des parcs de l’entité sont également inaccessibles, d’autant plus que d’importantes rafales de vent sont encore annoncées dans les prochaines heures. Avant d’envisager une réouverture, les équipes techniques procéderont à une vérification de sécurisation. De manière générale, il est demandé à la population d’éviter tant que possible de se rendre dans des zones boisées ou arborées,

Pour les citoyens impactés par les fermetures de voiries et qui souhaiteraient obtenir de l’aide, le numéro à retenir est celui de la centrale de la police (056/863.000). Pour toute intervention non-urgente, le numéro 1722 et le site www.1722.be restent activés.