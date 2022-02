Le nombre d'accidents impliquant un cyclomoteur particulièrement préoccupant

Selon le dernier baromètre de la sécurité routière de l’institut Vias, on a recensé 49 tués sur les routes de la province de Liège en 2021, ce qui lui permet d'atteindre un niveau historiquement bas. En revanche, le nombre global d'accidents a fortement augmenté par rapport à 2020 (+22%). Il s'agit de l'augmentation la plus nette en Wallonie. C'est surtout auprès des conducteurs de cyclomoteurs que la hausse est la plus nette: +37%.

49 personnes ont perdu la vie sur les routes de la province de Liège en 2021, soit 11 de moins qu'en 2020 (60). Cette baisse permet à la province d'atteindre un niveau historiquement bas. Seul le nombre de tués dans les accidents avec une camionnette est en hausse (de 3 à 4 tués).

Par contre, en 2021, le nombre d'accidents sur les routes de la province de Liège a augmenté de 22% par rapport à l'an dernier (de 2640 à 3231 accidents). C'est la hausse le plus importante de Wallonie mais, à l'exception de 2020, cela reste le niveau le plus bas de ces 10 dernières années.

L'augmentation la plus importante concerne les accidents impliquant un conducteur de cyclomoteur. Alors que ce nombre était en nette baisse ces 10 dernières années, il a augmenté de 37% en 2021. On note également une hausse conséquente du nombre d'accidents avec des piétons, passant de 344 à 440 (+28%) et avec des automobilistes passant de 2116 à 2640 (+25%).

En outre, depuis octobre 2019, un nouveau type d’usager de la route est enregistré par la Police dans les formulaires d’accidents: il s’agit des utilisateurs de trottinette électrique. Ce nouveau mode de transport s’étant généralisé ces dernières années et étant de plus en plus impliqué dans les accidents de la route, il a été décidé de présenter les statistiques d’accidents relatifs à ce type d’usagers dans le baromètre de la sécurité routière. En province de Liège, Il y a eu 38 accidents avec une trottinette électrique en 2021.Ce chiffre est toutefois une sous-estimation de la réalité car en cas de chute, par exemple, peu d'utilisateurs font appel à la police pour constater l'accident.