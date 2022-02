Rooftop baladeur, arbre effondré, marquise envolée, logo en danger: près de 600 interventions pour les pompiers de Bruxelles durant les tempêtes Eunice et Franklin

Les pompiers de Bruxelles ont été appelé pour près de 600 interventions ce week-end en raison des passages successifs des tempêtes Eunice et Franklin.

Après 175 interventions vendredi, les pompiers de Bruxelles ont passé le week-end à "nager à contre-courant" tant les secours ont été sollicités suite aux passages des tempêtes Eunice puis Franklin.

Le samedi, "une analyse a été faite des interventions les plus urgentes. Ces interventions demandaient plus de temps que la veille, plus de moyens et plus de personnel", précise Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. Bilan: 13 arbres déracinés qui gênaient la circulation ou qui représentaient un danger et 38 objets ballottés par le vent.

Durant la nuit de dimanche à lundi, une centaine d’appels ont encore été enregistrés par la centrale 1722. Ce lundi 21 février, "il restait encore environ 200 interventions en attente", précise le porte-parole des pompiers alors que le week-end avait porté les statistiques à 424 interventions.

Parmi les accidents les plus spectaculaires, on a vu un arbre tombé sur une maison avenue d’Andrimont à Uccle, les boiseries d’un rooftop plonger dans le canal quai Fernand Demets à Anderlecht, une marquise d’immeuble envolée boulevard Mettewie à Molenbeek, un roofing arraché rue Leopold Deswaef à Anderlecht et rue Arthur Roland à Schaerbeek, une cheminée cassée à Schaerbeek ou encore une tôle de hangar baladeuse rue Masui à Schaerbeek.

Le plus spectaculaire sans doute: une partie d’un logo publicitaire qui menaçait de s’envoler sur la toiture de la tour P&V, boulevard du Botanique. Les pompiers alpinistes envoyés au sommet n’ont pas eu froid aux yeux.