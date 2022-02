Tempête Franklin: de nombreux dégâts en Wallonie et à Bruxelles

Dans la nuit de dimanche à lundi, la tempête a provoqué plusieurs centaines d’interventions des pompiers en Wallonie et à Bruxelles.

Ce lundi midi, alors que la Belgique est touchée par une nouvelle tempête, l’heure est au premier bilan des dégâts provoqués par la tempête Franklin. Plusieurs centaines d’interventions ont été comptabilisées depuis dimanche soir.

1. Les dégâts de la tempête Franklin dans le Hainaut

Les pompiers de Wallonie picarde sont sortis à une trentaine de reprises, dimanche soir, à la suite du passage de la tempête Franklin. Les services de secours ont débuté leurs interventions dimanche soir, vers 19 h, à la suite des violentes rafales de vent qui ont balayé le Hainaut occidental.

"Les interventions se sont focalisées sur les régions de Mouscron et de Tournai, essentiellement pour des arbres et des feuillus tombés au sol ou des câbles entravant la voie publique. Ces interventions se sont poursuivies jusqu’à minuit et demi. Aucun incident grave, aucun blessé n’est à déplorer."

À Tournai, le parvis de la gare de Tournai a été fermé à toute circulation. Des pièces en zinc de protection de la toiture ont été arrachées par le vent.

La zone de secours Hainaut-Est dénombre 87 interventions qui ont eu lieu durant la nuit. "Il s’agissait principalement d’objets menaçants, d’intervention technique, du tronçonnage d’arbres ou des dégagements d’arbres", a précisé la zone de secours. Une cinquantaine d’interventions ont déjà eu lieu depuis lundi matin.

Autre conséquence de la tempête, les pompiers de Jumet et la police locale Brunau ont été appelés à Lambusart où une partie de la toiture et du pignon l’église est tombée.

2. Les dégâts de la tempête Franklin en province de Luxembourg

En province de Luxembourg, les pompiers dénombraient une soixantaine d’interventions durant la nuit de dimanche à lundi.

À Étalle, la tempête a provoqué une fuite de gaz où le pire a été évité grâce aux pompiers.

3. Les dégâts de la tempête Franklin en province du Brabant wallon

La zone de secours du Brabant wallon a enregistré une centaine d’appels à l’aide en raison d’un nouvel épisode venteux survenu dans la nuit de dimanche à lundi, a-t-on appris auprès d’un dispatcheur zonal.

Les pompiers brabançons wallons des postes de Braine-l’Alleud, Jodoigne, Nivelles ou encore de Wavre ont été fortement sollicités après le passage de la tempête Franklin. Seule la région de Tubize semble avoir été relativement épargnée.

Le tronçonnage et le déblaiement d’arbres et de branchages jonchant les voiries, la gestion d’arbres menaçants, l’enlèvement de tuiles sur le point de se décrocher de toitures endommagées constitue la plupart des missions en cours depuis lundi à l’aube. "Il n’y a pas eu de blessé ni d’incident majeur."

4. Les dégâts de la tempête Franklin en province de Liège

Les pompiers des différentes zones de la province de Liège sont intervenus une cinquantaine de fois suite au passage de la tempête Franklin, dans la nuit de dimanche à lundi, indiquent-ils.

En région hutoise, les hommes du feu sont notamment intervenus aux alentours de minuit à Bas-Oha, sur la commune de Wanze pour une toiture d’habitation qui s’est totalement envolée suite aux fortes rafales de vent. La famille qui vivait dans la maison n’a pas été blessée et a déjà pu être relogée.

Dans le reste de la province, les pompiers ont essentiellement mené des interventions pour des branches tombées sur la route et pour des tuiles qui se sont envolées. Au total, ils sont intervenus une cinquantaine de fois.

5. Les dégâts de la tempête Franklin à Bruxelles

Déjà touché vendredi, Brussels Airport a à nouveau été frappé par la tempête. "En raison de la tempête et des vents violents qui ont soufflé la nuit dernière, le toit d’un terminal de l’aéroport a été détérioré. En conséquence, afin d’assurer la sécurité des passagers et du personnel, un périmètre de sécurité a été délimité sur le tarmac, empêchant l’accès à un certain nombre de gates (portes d’embarquement)." Avec pour conséquences, des retards pour certains vols.