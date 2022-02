Tempête: plus d’une centaine d’appels pour des interventions à la zone de secours Hainaut-Est

La zone de secours Hainaut-Est dénombre 87 interventions qui ont eu lieu durant la nuit. Et une cinquantaine d’interventions ont déjà eu lieu depuis ce lundi matin.

Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont été appelés à plus d’une centaine de reprises durant la nuit et ce lundi matin pour diverses interventions, a indiqué la zone de secours vers 11h. Des renforts pour les zones de secours Flandre orientale et Flandre occidentale seront également déployés.

La zone de secours Hainaut-Est dénombre 87 interventions qui ont eu lieu durant la nuit. "Il s’agissait principalement d’objets menaçants, d’intervention technique, du tronçonnage d’arbres ou des dégagements d’arbres", a précisé la zone de secours. Une cinquantaine d’interventions ont déjà eu lieu depuis lundi matin.

La zone de secours Hainaut-Est s’apprête à envoyer des renforts à la suite d’un appel passé par les zones de secours dans les provinces de Flandre orientale et Flandre occidentale. "Ils sont venus nous aider durant les inondations en juillet dernier. C’est la moindre des choses de leur rendre la pareille. Nous sommes en train d’effectuer un inventaire sur les moyens disponibles pour aller aider sur place, que ce soit en termes d’hommes ou de matériels."