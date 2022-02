Angèle revient sur son coming-out forcé: "C’est extrêmement violent!"

À la demande de TF1, la chanteuse belge a évoqué la "douche froide" qu’elle a subie après la révélation par un magazine people de sa relation homosexuelle.

Faire son coming-out n’est jamais facile, y compris pour Angèle. Interviewée dans l’émission "Sept à Huit", ce dimanche soir, l’artiste bruxelloise s’est ainsi souvenue de la "douche froide" vécue après la révélation par un magazine people de sa relation avec une femme.

"Malheureusement, je m’attendais bien à ce qu’une histoire d’amour avec une femme fasse du bruit, encore aujourd’hui… Mais c’est vrai que c’est l’étape de trop pour moi, raconte l’interprète du tube "Balance ton quoi". Je me disais: "Ouh là! On rentre dans mon intimité…" Au-delà de révéler l’histoire d’amour que je suis en train de vivre là, je trouvais ça extrêmement violent. C’est très grave aussi dans ce que ça représente, dans ce que ça envoie comme message. Parce qu’il y avait […] une forme d’hypocrisie. Parce que c’était: "On trouve ça super, on est pour les LGBT!" Mais "outer" (faire son coming-out, NDLR) quelqu’un contre son gré, ce n’est absolument pas une démarche pro-LGBT, je crois."

"Ma grand-mère, toute sa vie, on lui a dit que l’homosexualité était mal. Donc, comment lui demander de penser autrement? Et c’est là qu’on se rend compte que les gens peuvent avoir de la souplesse. Mais évidemment, il faut y aller avec les bons mots et de la bonne façon. C’est pour toutes ces raisons-là que, malheureusement encore, l’outing ne peut pas être justifié", poursuit la chanteuse.

Touchée par cet "outing" non maîtrisé, Angèle a porté plainte et obtenu gain de cause en justice. L’artiste reversant au passage l’argent des dommages et intérêts à des associations.