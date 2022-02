PHOTOS | 4 buts et un assist pour Kinif: "Tout rentrait" face à Rebecq

Meux poursuit sa marche en avant. Les "Verts", face à Rebecq, ont signé leur 13e succès de la saison en championnat. Nos images du match.

En 2022, avec un bilan de 10 sur 12, les Meutois sont toujours invaincus. Toujours bien accrochés à leur deuxième place derrière La Louvière, les joueurs de Laurent Gomez continuent d’imprimer un rythme d’enfer. Sur leurs quatre derniers matches à domicile, ils ont planté 15 buts (pour 3 encaissés). Parmi ces 15 roses vertes, 7 l’ont été des pieds de Gilles Kinif… dont 4 rien que samedi soir!

«Tout rentrait»

Auteur d’un triplé à l’aller (déjà un succès 2-5), Gilles Kinif a donc fait mieux encore, avec un quadruplé, le deuxième de sa carrière. "Il y a des soirs comme ça, j’aurais pu shooter de n’importe où, le ballon serait rentré. Sur le 4e, je veux d’ailleurs servir Gauthier mais le ballon rebondit sur ma jambière et lobe le gardien. Je suis évidemment heureux, avec 18 buts, j’approche de mon record (21 lors de sa 2e saison en Promotion). Rebecq était difficile à jouer, surtout qu’avec le vent et la pluie, c’était compliqué de combiner. Mais en 2e mi-temps, on a su le faire, sans trop balancer. Nos buts sont bien amenés. C’est la preuve que le travail de possession du coach commence à payer."

Ce que confirmait Laurent Gomez: "On amène des buts bien construits alors que ce n’était pas évident avec les ballons qui fusaient. Mais on a trouvé les appuis et les courses. Je le répète, seule la suffisance nous mettra en difficulté. Tant qu’on mettra de l’impact, il faudra que l’adversaire soit solide pour nous battre ". Meux a maintenant trois déplacements à négocier (Jette, Warnant et Givry).