Ils empruntent le rond-point Montgomery en sens contraire

Un convoi escorté par la police bénéficie de dérogations au Code de la route.

Un cortège, escorté par des policiers à moto, a pris le rond-point Montgomery en sens contraire avant-hier soir vendredi. L’instant, assez surréaliste, a été filmé par un riverain, du haut de son appartement. "Depuis hier soir, des motards de la police escortent des voitures, juste pour prendre le rond-point Montgomery à contresens et faire demi-tour vers Mérode, encore et encore… Est-ce que quelqu’un pourrait éclairer ma lanterne et m’expliquer ce qu’il se passe?", se demande ce Bruxellois.

Il s’agirait d’une délégation officielle en transit dans le cadre du sommet UE-Afrique. Le cortège venait de Mérode. Une fois dans le rond-point, il a immédiatement pris à gauche pour reprendre sa route vers Mérode. Le chef de corps de la zone de police Montgomery Michaël Jonniaux n’a pas vu la vidéo. Il assure que les véhicules de police en code 3 avec gyrophare et sirène bénéficient de dérogations au Code de la Route. "Maintenant, ils ne peuvent pas tout faire. Il faut voir ce que dit le Code de la Route", explique le policier avant de rappeler qu’il "est important que ce genre de convoi ne s’arrête pas, qu’il roule toujours."