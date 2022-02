L’héroïne de guerre, Henriette Hanotte est décédée, à 101 ans

Citoyenne d’honneur depuis ses 100 ans célébrés en août 2020, cette grande figure de la Résistance était "Monique" dans le réseau Comète.

La cité des Aclots a perdu samedi une de ses citoyennes d’honneur: Henriette Hannotte est décédée, à l’âge de 101 ans.

Originaire de Rumes à la frontière française près de Tournai, ayant résidé dans une dépendance du château de la Rocq à Arquennes durant plusieurs années, elle habitait à Nivelles depuis 1997. En 2016, la Ville l’avait récompensée lors de la journée internationale des Droits des Femmes. Et en mai 2020, elle avait été reçue par le collège communal à l’hôtel de ville, et faite citoyenne d’honneur pour ses 100 ans.

Fille d’un ancien combattant de la Grande Guerre, elle a aidé sa famille dès le début de la deuxième Guerre mondiale à faire traverser la frontière aux soldats français. À 20 ans, elle a conduit elle-même deux soldats britanniques jusqu’à Lille, et s’est chargée d’autres qui voulaient rejoindre Dunkerque. Ses services rendus aux soldats anglais pendant la "drôle de guerre" l’ont fait connaître auprès des services secrets britanniques et avec l’accord de son père, elle avait été initiée aux pratiques d’évasion.

Découverte par la Gestapo, elle prend la fuite avant de devenir parachutiste dans l’armée britannique

Henriette Hanotte alors intégré le réseau Comète, d’abord sous le nom de Marie, puis de Monique. Elle passait alors à travers champs, parfois à l’abri des fossés mais aussi en empruntant les transports en commun au nez et à la barbe de l’occupant, elle se chargeait de ses "colis", des soldats anglais qu’elle récupérait dans les environs de Mons pour les emmener à Lille, Paris ou encore Bordeaux afin qu’ils rejoignent ensuite Gibraltar en passant les Pyrénées.

En 1944, son activité ayant été découverte par la Gestapo, elle a dû prendre la fuite elle-même pour se réfugier en Angleterre. Où elle est devenue sous-lieutenant ATS (la branche féminine de l’armée britannique) et a suivi l’entraînement… de parachutiste!

"Ses actions durant la seconde Guerre mondiale ont permis d’aider plus d’une centaine de personnes à se mettre en sécurité", avaient rappelé les autorités lors de sa mise à l’honneur en mai 2020.

Henriette Hanotte avait été reconnue comme adjudant ARA (Agents de renseignements et d’action) par un arrêté royal du 12 octobre 1950, et avait reçu de nombreuses distinctions honorifiques en Belgique et à l’étranger.

Restée toujours humble et discrète à propos de ses exploits réalisés au péril de sa vie, elle était notamment titulaire de la prestigieuse Medal of Freedom (avec palme de bronze) décernée par les États-Unis.