La mentalité pour sortir du bourbier

Mis en difficulté en seconde période, les Flandriens ont fait preuve d’un peu de cynisme pour empocher trois points mérités.

Contrairement aux apparences, la prestation des Blauw en Zwart était assez aboutie. Non, ils n’ont pas été étincelants. Ils n’ont même pas été dominants. C’est justement dans un autre registre qu’ils ont su s’extirper du bourbier germanophone.

"N’importe quelle équipe aurait éprouvé des difficultés à avoir la possession de balle ici", commentait Clinton Mata après la victoire. "C’était tout à fait normal d’avoir des moments difficiles, mais on a répondu présent avec des duels et du physique. On a montré qu’on pouvait faire autre chose que simplement jouer au football; on s’est imposé physiquement."

Dans l’incapacité de mettre en place une possession de balle limpide, vu les conditions climatiques, le terrain étroit et la motivation eupenoise, accentuée par le changement d’entraîneur durant la semaine, les Flandriens ont fait preuve de maturité et d’efficacité. Pour la première fois sous l’ère Schreuder, ils ont marqué sur phase arrêtée, avec un corner de Skov Olsen repris de la tête par Vanaken. Son premier de l’année également. "C’est sûr que c’est bien de diversifier nos buts, ça change et c’est important", ajoute Clinton Mata.

Malgré une circulation de balle assez limitée, les visiteurs ont proposé plusieurs actions offensives de qualité. Buchanan, Lang, De Ketelaere et Adamyan auraient pu tromper Nurudeen. C’est finalement CDK qui l’a fait (57e), en récupérant un mauvais dégagement d’Amat. Encore un geste plein de sang-froid.

Un gros temps faible

D’autant plus que les Pandas étaient en train de pousser et ont même failli faire craquer les champions de Belgique en titre. Nuhu et Rocha (79e) se sont gênés, alors que Prevljak avait réduit l’écart, suite à une intervention mitigée de Mignolet.

C’est justement le seul bémol pour les Blauw en Zwart. Leur temps faible aurait pu coûter cher.

"Ils nous ont pressés davantage en seconde période, pour tenter d’obtenir un résultat. C’est normal d’être en difficulté par moments. Bruges n’a peut-être pas proposé un très beau football, mais c’était important d’afficher cette mentalité."

Adamyan ponctuait une belle action pour mettre fin au suspense à la fin du temps réglementaire. Avec trois buts marqués et au moins autant d’occasions franches ratées, la production offensive aura été bonne, sans jouer de manière très esthétique. C’est probablement ce qu’il manquait encore aux hommes de Schreuder pour redevenir compétitifs.