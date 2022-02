Vaccin obligatoire pour les soignants: le CD&V temporise

Pour la ministre fédérale CD&V de l’Intérieur, l’obligation vaccinale du personnel soignant n’est plus une certitude. Loin de là...

Interrogée hier midi sur le plateau de "C’est pas tous les jours dimanche" (RTL TVI), la ministre fédérale de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), a remis en question l’instauration d’une obligation vaccinale pour le personnel soignant.

"Je pense qu’aujourd’hui la situation a changé", a-t-elle affirmé au moment d’évoquer la possibilité de rendre obligatoire la vaccination contre le Covid-19 pour l’ensemble de la population.

"On voit qu’il y a un taux de vaccination qui est assez élevé dans notre pays. Avec le passage du variant Omicron, on voit qu’il y a beaucoup d’immunité. Aujourd’hui, ce n’est donc plus nécessaire", a-t-elle poursuivi, précisant toutefois qu’elle n’excluait pas un retour des débats au cas où un nouveau variant, par exemple, devait modifier une nouvelle fois la situation l’hiver prochain.

«Ce n’est pas sûr»

Mais la ministre est allée plus loin, remettant également en question cette obligation pour les membres des personnels de soins de santé, alors que le processus législatif suit son cours à la Chambre. La ministre a ainsi indiqué que le sujet était "sur la table sur l’initiative de mon collègue Franck Vandenbroucke. On va voir où on arrive. Ce n’est pas sûr aujourd’hui". Et Annelies Verlinden d’ajouter: " Je vais suivre le débat au sein du Parlement, mais ce n’est pas sûr aujourd’hui. On voit aussi à l’étranger que l’opinion a changé et il faut tenir compte de la réalité. S’il y a une chose qu’on a apprise pendant la crise Covid, c’est qu’on doit être flexible et s’adapter à la situation actuelle".

Récemment, le ministre flamand de la Santé, Wouter Beke (lui aussi CD&V), avait déjà tenu des propos similaires. De quoi de plus en plus isoler Vooruit sur cette épineuse question.