À Eupen, Stef Peeters a retrouvé de l’envie… et son souffle : « De l’asthme à cause du Covid »

On ne va pas se mentir: les dernières prestations de Stef Peeters n’étaient pas à la hauteur de son talent.

D’ailleurs, face à Gand (0-1) il y a huit jours, le médian avait été remplacé à la pause avant d’être ciblé par les critiques de son coach d’alors Stefan Krämer, qui lui reprochait un manque d’envie.

Ce dimanche après une copie encourageante et beaucoup d’énergie déployée, le gaucher proposait sa version des faits. "J’ai eu beaucoup de soucis après avoir été atteint par le coronavirus. On a fait des tests à l’hôpital cette semaine et on a décelé de l’asthme, suite au Covid. J’ai désormais un traitement qui me permet de retrouver mon rythme. La semaine passée, c’est moi qui ai demandé le changement car je sentais que je ne pouvais pas aider l’équipe comme je le voulais. Là, je me sens mieux et j’espère que c’est réglé" confiait-il, avant d’évoquer le bel état d’esprit affiché contre les Brugeois malgré la déroute 1-3. "On n’avait rien à perdre face à un tel adversaire. Et si l’occasion de Nuhu va au fond, c’est 2-2 et on prend l’ascendant. Malheureusement, Bruges était solide et a par exemple pu compter sur un De Ketelaere qui vaut 25 millions et qui a inscrit un beau but sur le 0-2. Malgré tout, il y avait un bon état d’esprit et il faut continuer comme ça. Aujourd’hui, les choses étaient plus claires (sic). Prevljak a marqué, ce qui est positif pour la suite. On a une bonne base pour préparer ce qui arrive, à commencer par ce match à l’Union qui devrait être déforcé pour nous affronter." Et de conclure: "Eupen a assez de qualité que pour se maintenir, j’en suis convaincu!"