Un Top Chef à la sauce belge?

Les festivités culinaires vont enfin débuter avec cette 13e saison de "Top Chef" dans laquelle figurent trois candidats belges.

C’est suffisamment rare pour être souligné: cette 13e saison de Top Chef, voit non pas un, non pas deux mais bien trois candidats belges parmi les quinze sélectionnés!

Il y a Logan Depuydt, chef au restaurant L’Artiste à Falaën; Elliott Van de Velde, cuisinier et fondateur de l’ASBL Hearth Project qui lutte contre le gaspillage alimentaire et le Liégeois Arnaud Delvenne qui dirige les cuisines des restaurants des hôtels Van der Valk dans la Cité ardente.

Trois fortes personnalités, trois approches de la cuisine différentes et surtout trois vrais potentiels qui devraient séduire le quatuor de chefs. Car c’est là tout l’enjeu de cette première édition: intégrer une brigade.

«À l’instinct»

Et pour cela, il faudra convaincre en très peu de temps le créatif Paul Pairet, le rigoureux Philippe Etchebest, la gourmande Hélène Darroze ou le dernier arrivé et plus jeune chef triplement étoilé de France, le brillant Glenn Viel. En permanence dans la recherche et l’innovation, ce dernier promet de mettre sa créativité et son expérience au service des candidats. "J’ai découvert des candidats très attachants et des personnalités fortes qui prouvent que la gastronomie française a encore de très belles pages à écrire, confiait Glenn Viel lors de la conférence de presse. Ma brigade, je l’ai construite à l’instinct."

Cette nouvelle saison s’annonce donc riche en émotions pour les 15 premiers candidats (14 candidats + le gagnant d’Objectif Top Chef, immédiatement intégré à la brigade de Philippe Etchebest) qui s’apprêtent à découvrir les cuisines mythiques du plus prestigieux concours de cuisine.

Divisés en deux groupes, les candidats vont devoir se surpasser dans deux épreuves distinctes: réaliser un plat libre sucré étonnant et surprendre le jury avec un plat salé. À la fin de ces épreuves, chaque chef choisira le candidat qu’il préfère pour intégrer sa brigade. Les candidats qui ne seront pas retenus devront s’affronter lors de l’épreuve de la dernière chance pour tenter de gagner leur place dans le concours.

Après un bref calcul, une évidence saute aux yeux: 15 candidats pour 4 brigades; certains aspirants au titre ne franchiront pas le stade de la première émission et resteront sur le carreau. On espère donc que les Belges n’en feront pas les frais.

