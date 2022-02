Les bulletins d’Eupen après le 1-3 face au Club de Bruges: Jeggo inquiète, Alloh, Lambert et Nuhu séduisants

Voici les notes attribuées aux joueurs d’Eupen à l’issue de la défaite 1-3 face aux Brugeois.

Nurudeen 5

Il en encaisse trois, mais signe l’un ou l’autre arrêt malgré tout. Prestation mi-figue, mi-raisin pour le portier confirmé entre les perches malgré le changement de coach.

Lambert 7,5

Une prestation très sérieuse à droite du trio défensif. Le Rochefortois marque des points et remplace le convalescent Héris à merveille.

Agbadou 6

C’est rare: mais il a parfois été mis en difficulté. Devancé sur le premier but brugeois, mais toujours aussi indispensable derrière.

Amat 5

Son énergie sauve quelque peu sa soirée, au contraire de son malheureux dégagement sur un… adversaire lors du 2e but du Club.

Beck 5

Toujours assez fade, car l’Allemand ne prend pas trop de risque et préfère revenir en arrière.

Magnée 6,5

Une belle énergie qui fait du bien à l’entrejeu d’Eupen.

Jeggo 4

Si Aspire (r)envoie des joueurs à Eupen, on espère qu’ils apporteront plus que l’Australien, rarement bien mis et beaucoup trop effacé.

Peeters 6

Le gaucher a retrouvé hargne et envie, avec et sans ballon. Et ça fait du bien à l’équipe.

Alloh 7,5

Le jeune gaucher prêté par le PSG a multiplié les courses. Incontestablement la bonne pioche hivernale.

Ngoy 5

De retour dans le onze, il n’a pas amené autant qu’escompté. Remplacé par Nuhu à l’heure de jeu.

Prevljak 6,5

On aime voir le Bosnien jouer en pivot et batailler de la sorte. Son but, facile, est venu récompenser ses efforts.

Déom, Sowah, Rocha et Nuwu (NC).

Déom et Nuhu ont amené de la fraîcheur à l’équipe. Le Ghanéen est d’ailleurs à l’origine du but eupeois. par contre, le revenant Leonardo Rocha a fortement déçu sur les rares ballons négociés. Quant à Sowah, difficile de le juger en si peu de temps.