Eupen mal payé face à Bruges malgré un premier "effet Valkanis"

Pas de miracle ce dimanche face à des Brugeois terriblement efficaces, mais du positif à retenir pour l’Eupen de Michael Valkanis malgré tout. Eupen - Bruges : 1 - 3

Arbitre: M. Boterberg.

Cartes jaunes: Déom.

Buts: Vanaken (0-1, 8e ), De Ketelaere (0-2, 57e), Prevljak (1-2, 62e), Adamyan (1-3, 89e).

EUPEN: Nurudeen; Lambert, Agbadou, Amat (86e Sowah); Beck (75e Rocha), Magnée (60e Déom), Jeggo, Peeters, Alloh; Ngoy (60e Nuhu), Prevljak.

CLUB DE BRUGES: Mignolet, Clinton Mata, Mechele, N’Soki, Skov Olsen (75e Balanta), Rits, Odoi, Vanaken, Buchanan (83e Sandra), Lang (75e Adamyan), De Ketelaere.

"Je ne suis pas Harry Potter" avait prévenu Michael Valkanis, le nouvel entraîneur d’Eupen, pour sa première conférence de presse en tant que successeur du limogé Stefan Krämer. De fait: pas de miracle pour les Pandas ce dimanche face à Bruges mais, tout de même, un très bel état d’esprit et une combativité qui a quelque peu réconcilié l’AS avec son public.

Pourtant, les choses étaient mal embarquées avec, dès la 8e, cette tête de Vanaken qui mettait le Club aux commandes et les Frontaliers dans les cordes. La suite du premier acte était quelque peu brouillonne même si Nurudeen évitait joliment le 0-2 au duel face à Buchanan (29e).

C’est en deuxième période qu’on a retrouvé des Eupenois combatifs et audacieux. Prevljak (52e, 55e) alertait Mignolet mais c’est De Ketelaere qui signait le 2e but du match, sur un tir dans le plafond qui suivait un dégagement bien malheureux de Jordi Amat. Pour la petite histoire, le capitaine de l’Alliance ne figurait pas sur la liste des convoqués communiquée samedi, alors qu’il était bien dans le onze ce dimanche. Surprenante, cette "intox" sans intérêt…

«Du positif malgré tout»

Pour le reste, Eupen aurait franchement mérité d’égaliser. Un tir de Nuhu, lancé en profondeur, était détourné par Mignolet mais poussé au fond des filets par Prevljak (1-2). Suivait un nouveau mouvement collectif de toute beauté, avec cette fois Nuhu à la conclusion. Le Ghanéen se jetait et envoyait le ballon au plus mauvais endroit: sur le gardien brugeois.

Dommage, mais suffisant que pour enflammer les 3087 âmes du Kehrweg qui ont cru au 2-2. C’est toutefois Adamyan, après un premier essai la 84e, qui mettait fin au suspense en signant le 1-3 dans le dos d’une équipe qui aura tout essayé pour arracher un point qui aurait fait le plus grand bien.

"On a demandé de l’énergie et de l’intensité au groupe et on l’a obtenue" positivait le coach Michael Valkanis. "L’organisation était bonne en première mi-temps, mais ça manquait de prise de responsabilité dans les derniers gestes. C’est ce que j’ai demandé au repos: plus de centres, de tir, de verticalité et de prise de risque. On a su mettre l’adversaire sous pression mais malheureusement pas décrocher un bon résultat. Je reste malgré tout satisfait de l’état d’esprit affiché par les troupes, notamment dans le pressing. Une victoire n’est jamais heureuse mais il y a du positif à retirer de ce match pour la suite de la saison."