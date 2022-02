P2: Évelette prend sa revanche sur Profondeville

Retrouvez ici les résultats complets du week-end en P2, série A et série B.

Chacune à sa manière, les deux séries de P2 namuroise nous offrent leur part de suspense. En P2A, la question est surtout de savoir si le leader vedrinois va tenir jusqu’au bout du championnat sans connaître la moindre défaite… En P2B, bien malin est celui qui peut déjà prédire le nom du futur champion…

P2A: Arquet valide son 23e match de rang sans défaite

En P2A, le leader vedrinois continue son bonhomme de chemin. Un chemin qu’Arquet aimerait voir mener à la P1. Dimanche après-midi, les hommes de Denis Sulejman n’ont pas tremblé contre Naninne (5-1). C’est derrière que l’on se dispute les tickets pour le tour final, principalement entre Bossière (vainqueur 0-2 à Tamines B), Ligny (vainqueur sur le même score à Aische B) et le FCO Namur (intraîtable à domicile face à Sauvenière, 4-1).

En embuscade et dernier membre de l’actuel top 5, Rhisnes est allé s’imposer à Sart-Bernard (2-3). Juste derrière les Rhinos, Gesves et Wépion ont aussi gagné cet après-midi, les premiers à Jambes (0-1); les seconds, face à Auvelais (3-0). Lors de la réception d’Éghezée, Floreffe, dernier du classement, s’est incliné 1-2.

P2B: Le top 5 se tient en… 4 points!

La bataille pour le titre s’annonce belle et disputée jusqu’au bout en série B. Et elle risque de l’être tout autant pour les places d’honneur. Ce dimanche soir, il n’y a plus que 4 petites unités d’écart entre le leader Gedinne et Anhée, cinquième au général. Cet après-midi, les meneurs se sont tous imposés, à l’exception de Petigny-Frasnes, battu pour la deuxième fois en moins d’une semaine après sa défaite de mercredi à Anhée. Ce dimanche, c’est (une nouvelle fois) Pondrôme qui s’est offert le scalp des Leus (2-3).

Gedinne, au repos ce week-end, reste en tête du championnat mais voit fondre son avance sur son dauphin, qui s’appelle désormais Haversin. Les Cinaciens n’ont laissé aucune chance à Beauraing B (4-0) et signent là un impressionnant 25 sur 30. Sur la pelouse de Profondeville, Évelette-Jallet s’est imposé 0-3 et reprend place sur le podium, ex aequo avec Petigny. Le top 5 est complété par Anhée, qui a partagé l’enjeu (2-2) à Bioul.

En bas de classement, Pesche l’a emporté (3-2) face à Schaltin. Havelange, lanterne rouge, n’a pas joué à Tarcienne en raison de l’état du terrain. Vendredi soir, le derby entre Flavion B et Surice s’était soldé par une victoire des Fromagers (1-5).

+ À lire dans L’Avenir de ce lundi 21 février 2022, et sur tablette, smartphone ou PC