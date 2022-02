Farid répond à votre question météo: très fortes rafales ce dimanche soir, encore du vent ce lundi

La question du jour à Farid est celle de Gwendoline de Jumet (Hainaut): "Salut Farid, nous avons atteint les 120 km/h vendredi passé avec Eunice. Tu penses qu’on risque ce genre de rafales ce dimanche soir et encore lundi? Merci d’avance!". Farid répond et donne sa tendance pour lundi.

Bonjour Gwendoline: En effet, le vent continue de monter ce dimanche soir à l’approche d’un front froid. On relève des rafales de 80 à 100 km/h au littoral, 70 à 85 km/h voire 90 km/h sur le centre et un peu moins sur le sud un peu en marge. À surveiller l’arrivée du front froid en soirée et une mince bande de précipitations abondantes et accompagnées de fortes bourrasques. Elle arriverait vers 23H sur les Flandres, minuit au centre et Jumet et 01H sur le sud.

À l’arrière, le vent se calmera un peu durant la nuit mais reprendra demain fin de matinée. Costaudes giboulées en vue sur Jumet avec encore 85-90 km/h voire 100 km/h au littoral avant une baisse définitive lundi après 17-18 H, courage!

Et sur le reste du pays?

Nous basculerons de l’autre côté de Franklin avec de l’air maritime polaire en embuscade. En matinée, un calme relatif avec toutefois un vent soutenu atteignant 80 km/h à la mer et 55 à 70 km/h dans l’intérieur d’ouest. Quelques éclaircies mais déjà des giboulées sur le sud du pays pouvant temporairement blanchir le paysage > 500 m.

Fin de matinée, situation va se dégrader avec donc de l’instabilité boostée par l’arrivée d’une branche du courant jet. De puissantes giboulées accompagnées de rafales poussant jusque 75 à 95 voire 110 km/h au littoral. Aucune région ne sera à l’abri mais encore une fois, les rafales seront un peu plus ponctuelles. Cela soufflera quand même assez fort avant enfin une baisse du vent après 17H avec 55 à 70 km/h sur tout le pays... Les maxima seront de saison avec 3°C sur les sommets et 7 à 8°C en plaine.

Le soir, les averses se retrancheront vers le sud-est et on retrouvera un temps moins venteux la nuit.