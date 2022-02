Anderlecht-Genk: les Mauves veulent distancer les Limbourgeois (18h30)

Une belle opportunité pour les hommes de Vincent Kompany.

Le détenteur du dernier ticket qualificatif pour les playoffs 1 reçoit Genk, actuel dernier qualifié pour les playoffs 2.

Avec sept points d’avance, les Bruxellois pourraient presque définitivement éliminer les Limbourgeois de la course au top 4. Les Mauves tenteront d’ailleurs d’aligner une troisième victoire consécutive après les succès face à Eupen et Zulte.

En face, Genk est également en confiance après un six sur six contre le Standard et Malines et tenteront d’enfin se relancer après une première partie de saison poussive.

Un match particulier pour Yari Verschaeren, qui troquera son numéro 51 pour le mythique 10. Au match aller, les Limbourgeois l’avaient emporté un but à rien.

LES COMPOS

Anderlecht :Van Crombrugge, Murillo, Debast, Hoedt, Gomez, Cullen, Ashimeru, Refaelov, Verschaeren, Zirkzee, Kouame

Genk: Vandevoordt, Arteaga, Cuesta, McKenzie, Munoz, Heynen, Hrosovsky, Thorstvedt, Ito, Bongonda, Onuachu

LE LIVE