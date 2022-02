La Printanière était de retour, Bastien Marinx aussi (photos, vidéo et classements)

Le Running Club Namur organisait la 33e édition de "sa" Printanière samedi aprsè-midi. Retour en images sur la deuxième manche du challenge de la Ville de Namur.

On dénombrait 1013 participants samedi lors de la Printanière, 33e du nom. L’épreuve erpentoise proposait, en guise de 2e manche du challenge de la Ville de Namur et de première du challenge Delhalle, deux tracés, de 5 ou 15 kilomètres.

Sur la courte distance, la victoire est revenue à Jérôme Lechien en 18:03, devant Amir Jazaeri et Thibault Pierard. La meilleure dame du 5km est Florence Goffinet, en haut d’un podium féminin complété par les jeunes Apolline Ramboux et Aglaé Laloux.

Sur le parcours de 15 bornes, qui rassemblait le plus de concurrents, c’est Bastien Marinx qui s’est imposé (55: 35), son deuxième succès sur la Printanière. Il a devancé Nicolas Navet et Jérémy Morren. Chez les dames, victoire de Nicole Desille devant Louis Florizoone et Marie Heinrichs.

Résultats

5 kilomètres

1. Lechien Jerome 00:18:03, 2. Jazaeri Amir 00:18:19, 3. Pierard Thibault 00:18:48, 4. Lambotte William 00:18:52, 5. Bilderling Nathan 00:19:02, 6. Wanet David 00:19:14, 7. Capelle Christian 00:19:40, 8. Dandoy Benjamin 00:19:47, 9. Gregoire Valentin 00:20:03, 10. Pinon Antonin 00:20:10, 11. Noel Tom 00:20:26, 12. Roquet Walter 00:20:37, 13. Zarro Théo 00:20:50, 14. Cherpion Steve 00:21:09, 15. Gilson Samuel 00:21:34, 16. Goffinet Florence 00:22:10, 17. Ramboux Apolline 00:22:20, 18. Desseille Edwin 00:22:25, 19. Jacqmin Thibault 00:22:29, 20. Lambiotte Yanis 00:22:34, 21. Francart Hippolyte 00:22:58, 22. Polizzi Anthony 00:23:03, 23. Lambert Carl 00:23:19, 24. Fievez Pierre 00:23:22, 25. Haquenne Damien 00:23:30, 26. Bodelet Nicolas 00:23:43, 27. Hembise Thibault 00:24:03, 28. Laloux Aglaé 00:24:07, 29. Rosière Arthur 00:24:14, 30. Fumière Rémy 00:24:20, 31. Bauwens Erwann 00:24:28, 32. Serafin Adrien 00:24:31, 33. Arnold Matthieu 00:24:37, 34. Wolff Sophie 00:24:41, 35. Rappe Dominique 00:24:42, 36. Lambrecht Robin 00:24:45, 37. Étienne Pascal 00:24:48, 38. Goblet Romain 00:24:49, 39. Roquet Rudy 00:25:04, 40. Duede Mason 00:25:08, 41. Perwez Axel 00:25:18, 42. Van Caelenberg Bruno 00:25:30, 43. Van Durme Agénor 00:25:35, 44. Piette Etan 00:25:40, 45. Dambroise Kristel 00:25:42, 46. De Bonhome Apoline 00:25:42, 47. Mairy Géraldine 00:25:45, 48. Camarda Marco 00:25:48, 49. Adant Romain 00:25:53, 50. Holderbeke Charlotte 00:25:58, 51. Tribolet Celine 00:26:01, 52. Fontaine Vianel 00:26:10, 53. Beauvois Elise 00:26:24, 54. Zarro Sam 00:26:25, 55. Nuttin Alain 00:26:40, 56. Piron Sébastien 00:26:44, 57. Verbek Vincent 00:27:01, 58. Barbette Sophie 00:27:09, 59. Herbecq Fanny 00:27:24, 60. Duede Alex 00:27:28, 61. De Bonnhome Pierrick 00:27:28, 62. Beaupain David 00:27:30, 63. Moureau Vincent 00:27:32, 64. Aidans Laurent 00:27:37, 65. De Rue Robin 00:27:40, 66. Fraselle Hervé 00:27:42, 67. Graindorge Justin 00:27:44, 68. Noël Rosalie 00:27:44, 69. Di Primo Marco 00:27:44, 70. Scheyven Genevieve 00:27:46, 71. Servais Nicolas 00:27:46, 72. Assenmacker Tiphany 00:27:47, 73. Donay Marine 00:27:56, 74. Hougardy Benoît 00:28:02, 75. Vandresse Adrien 00:28:03, 76. Delahaut Delphine 00:28:03, 77. Duede Nina 00:28:04, 78. Ghigny Alexis 00:28:07, 79. Ghigny Thomas 00:28:08, 80. Gofflot Hélène 00:28:08, 81. Peigneur Guillaume 00:28:11, 82. Charles Antonin 00:28:14, 83. Paquet Julien 00:28:18, 84. Dubois Jérémie 00:28:21, 85. Allard Charles 00:28:21, 86. Baudry Elsa 00:28:32, 87. Marchal Frédéric 00:28:50, 88. Barbier Anne 00:28:51, 89. Fantin Lisa 00:29:05, 90. Fantin Gaetano 00:29:10, 91. Lobet Georges 00:29:12, 92. Collin Damien 00:29:17, 93. Nr8688 Nr8688 00:29:29, 94. Denil Guillame 00:29:33, 95. Herbiet Juliette 00:29:33, 96. Bodart Vincent 00:29:33, 97. Coget Vincent 00:29:40, 98. Vast Benoit 00:29:42, 99. Stanikzai Noor 00:29:42, 100. Morelle Nathalie 00:29:43, 101. Laurent Chloé 00:29:44, 102. Haquenne Émilie 00:29:45, 103. Gérard Pascal 00:29:56, 104. Bekoudj Idriss 00:29:57, 105. Declaye Stephanie 00:30:12, 106. Lahaut Kick 00:30:15, 107. De Rue Pauline 00:30:16, 108. Heyden Floriane 00:30:19, 109. Arabzai Jamshed 00:30:25, 110. Fripiat Camille 00:30:27, 111. Nr 8703 00:30:30, 112. Delsipee Emy 00:30:37, 113. En Forme David 00:30:37, 114. Tagnon Bastien 00:30:42, 115. Laenens Francis 00:31:02, 116. Fisette Toine 00:31:13, 117. Colinet Patrick 00:31:21, 118. Leroy Fabienne 00:31:23, 119. Godefroid Michael 00:31:29, 120. Lecleir Karine 00:31:32, 121. Mathot Justine 00:31:32, 122. Claeys Maïlys 00:31:34, 123. Robinet Marine 00:31:40, 124. Ska Claudine 00:31:56, 125. Cruquenaire Aubane 00:32:14, 126. Vanhack Delphine 00:32:14, 127. Bonmariage Marc 00:32:22, 128. Roland Fabrice 00:32:33, 129. Tihange Anne 00:32:49, 130. Schiets Stéphane 00:32:52, 131. Vignol Bérénice 00:32:54, 132. Vandeput Alexine 00:33:02, 132. Copin Antoine 00:33:03, 134. Sepulchre Véronique 00:33:03, 135. Kim Hunin 00:33:10, 136. Fisette Camille 00:33:14, 137. Comps Natacha 00:33:15, 138. Dumont Marie-Catherine 00:33:22, 139. Genten Angelique 00:33:25, 140. Henry Philippe 00:33:31, 141. Somville Ingrid 00:33:35, 142. Pirson Cedric 00:33:36, 143. Kamikazi Florence 00:33:44, 144. Hillen Hilde 00:33:59, 145. Nr 8741 00:34:00, 146. Constant Michel 00:34:01, 147. Bernard Marie 00:34:16, 148. Burton Patricia 00:34:21, 149. Portetelle Julie 00:34:21, 150. Aidans Jonathan 00:34:22, 151. Vandenbergh Françoise 00:34:37, 152. Gevenois Marie-Rose 00:34:42, 153. Berlage Claire 00:34:48, 154. Wins Martine 00:34:50, 155. Lamerant Chantal 00:34:50, 156. Didion Magali 00:34:50, 157. Gerard Donatienne 00:34:54, 158. Gaspard Mathilde 00:34:55, 159. Gerard Marie 00:35:13, 160. Beaupain Juliette 00:35:13, 161. Colmant Ophelie 00:35:22, 162. Folcque Philippe 00:35:23, 163. Vause Fabienne 00:35:23, 164. Folcque Sébastien 00:35:24, 165. Vanden Borre Émile 00:35:31, 166. Delatte Carine 00:35:35, 167. Werner Marie-Christine 00:35:35, 168. Parent Cécile 00:35:38, 169. Eugene Pauline 00:35:41, 170. Vandresse Manon 00:35:46, 171. Vandresse Olivier 00:36:04, 172. Gouwy Stéphanie 00:36:08, 173. Herbiet Louise 00:36:08, 174. Denil Ingrid 00:36:08, 175. Goddeeris Laura 00:36:10, 176. Janssens Sophie 00:36:10, 177. Blahuta Denis 00:36:10, 178. Hittelet Lou 00:36:12, 179. Hittelet Jérome 00:36:12, 180. Gilliard Kellie 00:36:12, 181. De Wit Carole 00:36:16, 182. Schyns Gaël 00:36:16, 183. Alborghetti-Denis Stéphanie 00:36:19, 184. Henry Jean-Francois 00:36:21, 185. Dave Caroline 00:36:56, 186. Leonard Remy 00:36:57, 187. Laloux Simon 00:37:25, 188. Duarte Monica 00:37:25, 189. Destate Willy 00:37:57, 190. Lissoir Marie-Christine 00:38:16, 191. Van Gorp Isabelle 00:38:27, 192. Wanet Christian 00:38:34, 193. Francois Albert 00:38:37, 194. Adjovi Judith 00:38:50, 195. Dachelet Alexandra 00:39:51, 196. Dumont Mathys 00:39:51, 197. Petrement Fabienne 00:40:03, 198. Goffaux Brigitte 00:40:30, 199. Henz Helmut 00:40:36, 200. Mantia Robert 00:40:38, 201. Lejeune Christian 00:40:40, 202. Meftahi Najat 00:42:57, 203. Jouret Andree 00:43:17, 204. Adam Françoise 00:44:06

15,7 kilomètres

1. Marinx Bastien 00:55:35, 2. Navet Nicolas 00:57:09, 3. Morren Jérémy 00:57:19, 4. El Matougui Lahcen 00:58:36, 5. Goubau Johan 00:59:02, 6. Cellier Alexandre 00:59:19, 7. Simonet Yves 00:59:37, 8. Levacq Corentin 01:00:01, 9. Mahia Sébastien 01:00:08, 10. Denis Sylvain 01:00:38, 11. Mottoul Vincent 01:00:56, 12. Theunis Gert 01:01:41, 13. Vial Bertrand 01:01:43, 14. De Greef Benjamin 01:02:05, 15. Gossiaux Renan 01:02:46, 16. Tamigneaux Cedric 01:02:57, 17. Willocq Baptiste 01:03:06, 18. Vanderbeck Yves 01:03:06, 19. Crul Timothy 01:03:42, 20. Haquenne Romain 01:03:49, 21. Étienne Fabrice 01:04:19, 22. Poncin Renaud 01:04:30, 23. Parmentier Naïm 01:04:43, 24. Mleczko Oliver 01:05:05, 25. Evrard Julien 01:05:14, 26. Agrell Oscar 01:05:25, 27. Debonhomey Pierre 01:05:34, 28. Allard Henri 01:05:58, 29. Heylens Bastien 01:06:11, 30. Charlier Arthur 01:06:13, 31. Colomer Jean-François 01:06:27, 32. Reman Simon 01:06:40, 33. Pairoux Alexandre 01:06:44, 34. Gochel Frédéric 01:07:28, 35. Kempinaire Bernard 01:08:07, 36. Bournonville Ruddy 01:08:29, 37. Merchie Frédéric 01:08:53, 38. Goubau Thomas 01:09:20, 39. Pacquet Dominique 01:09:35, 40. Riguelle François 01:10:18, 41. Stoquart Gauthier 01:10:20, 42. De Clercq Antonin 01:10:24, 43. Heyden Christian 01:10:28, 44. Thomas Cedric 01:10:33, 45. Delecluse Martin 01:10:47, 46. Baijot Philippe 01:10:54, 47. Luxen Jean-Michel 01:10:57, 48. Moreau Corentin 01:11:08, 49. Desille Nicole 01:11:10, 50. Darte Éric 01:11:13, 51. Kesteman Nicolas 01:11:19, 52. Leurquin Stany 01:11:25, 53. Ruelle Jean 01:11:37, 54. Piret Steve 01:11:44, 55. Vink John-Alexandre 01:11:44, 56. Delpierre Matthieu 01:11:53, 57. Petit Cédric 01:11:58, 58. Rob Vincent 01:12:05, 59. Pire-Stevenne Frédéric 01:12:18, 60. Pepin Cedric 01:12:27, 61. Rio Alexandre 01:12:28, 62. Lejeune Grégoire 01:12:32, 63. Florizoone Louise 01:12:33, 64. Pierre Jonathan 01:12:33, 65. Charlier Alain 01:12:38, 66. Platton Maxime 01:12:43, 67. Heinrichs Marie 01:12:44, 68. Destrebecq Francois 01:12:45, 69. Bruggeman Derek 01:12:50, 70. Decamp Jérôme 01:12:56, 71. Delanghe Kevin 01:13:11, 72. Pousseur Dominique 01:13:16, 73. Staquet Arnaud 01:13:22, 74. Rochette Bertrand 01:13:29, 75. Hogge Édouard 01:13:59, 76. Lavry Michael 01:14:10, 77. Mahaux Philippe 01:14:15, 78. Darte Didier 01:14:17, 79. Renard Gil 01:14:24, 80. Cheval Adrien 01:14:40, 81. Schoonjans Michel 01:14:50, 82. Sambon Benjamin 01:15:09, 83. García Andrés 01:15:21, 84. Bruyère Patrick 01:15:25, 85. Mahin Jenifer 01:15:27, 86. Libert Damien 01:15:28, 87. Bossant Jean-François 01:15:32, 88. Masson Christophe 01:15:36, 89. Goffin Frederic 01:15:42, 90. Monville Oscar 01:15:53, 91. Deremince Maxime 01:16:00, 92. Charles Christophe 01:16:07, 93. Aerts Axel 01:16:11, 94. Colson Delphine 01:16:30, 95. Damoisiaux Sébastien 01:16:33, 96. Gérard Xavier 01:16:39, 97. Coppois Thomas 01:16:40, 98. Masure Alexandre 01:16:51, 99. Ducat Joel 01:17:11, 100. Cliche Christophe 01:17:29, 101. Paulus Philippe 01:17:31, 102. Tilburgs Frank 01:17:32, 103. Makumba Benjamin 01:17:33, 104. Michaux Didier 01:17:33, 105. Collard José 01:17:36, 106. Rivez Pierre 01:17:37, 107. Carnoy Xavier 01:17:54, 108. Dekoninck Aurélien 01:18:00, 109. Cerqueira Bartolomeu 01:18:02, 110. Colombo Sergio 01:18:04, 111. Degeimbre San 01:18:19, 112. Maquet Denis 01:18:23, 113. Bauraing David 01:18:25, 114. Godfurnon Fabrice 01:18:26, 115. Mercenier Didier 01:18:31, 116. Claes Aurélien 01:18:32, 117. Artoisenet Nicolas 01:18:38, 118. Hernandez Juan 01:18:44, 119. Dufey Cédric 01:18:45, 120. Cullop Paul 01:18:55, 121. Lesoil Philippe 01:18:55, 122. Brunin Christophe 01:19:16, 123. Desille Jérémie 01:19:17, 124. Moniotte Gilles-Antoine 01:19:21, 125. Janssens Franz 01:19:26, 126. Lenne Antoine 01:19:32, 127. Housiaux Dimitri 01:19:57, 128. Dubreucq Aurélien 01:19:58, 129. Gerard Dany 01:19:58, 130. Bulut Dohan 01:20:01, 131. Durani Viamtullah 01:20:01, 132. Lorge Jean Marc 01:20:07, 132. Schalkwijk Benoit 01:20:11, 134. Provoost Kathy 01:20:21, 135. Ó Ceallaigh Enda 01:20:22, 136. Parker Sara 01:20:23, 137. Giovannangelo Alain 01:20:24, 138. Meulebrouck Nicolas 01:20:25, 139. Gorjon Rudi 01:20:38, 140. Colot Christian 01:20:39, 141. Van Dem Bramdem Benoit 01:20:41, 142. Dendal Didier 01:20:41, 143. Watrin Ludovic 01:20:42, 144. Rousseaux Sophie 01:20:45, 145. Vanhaelen Nicolas 01:20:45, 146. Renard Steve 01:20:49, 147. Lehance Pascal 01:20:55, 148. Filée Éric 01:20:56, 149. Graindorge Frédéric 01:21:06, 150. Woolf Alain 01:21:07, 151. Fiasse François 01:21:08, 152. Marion Théo 01:21:15, 153. Tihange Mathieu 01:21:19, 154. Levez Grégory 01:21:22, 155. Thiry Marie 01:21:22, 156. Fripiat Bernard 01:21:24, 157. Naa Christophe 01:21:24, 158. Cordier Pascal 01:21:28, 159. Albert Michel 01:21:30, 160. Dion Cyprien 01:21:36, 161. Dambois Thierry 01:21:37, 162. Derdeyn Johan 01:21:40, 163. Crucifix Étienne 01:21:40, 164. Pirson Florence 01:21:56, 165. Hamoir Karen 01:22:09, 166. Laureys Pierre 01:22:10, 167. Piscart Francoise 01:22:12, 168. Pouquet Olivier 01:22:14, 169. Léonard Marc 01:22:16, 170. Kempeneers Stéphane 01:22:27, 171. Di Vincenzo Pascal 01:22:27, 172. Crucifix Sophie 01:22:33, 173. Polome Guy 01:22:34, 174. Pieltain Frederik 01:22:35, 175. Evrard Christophe 01:22:37, 176. Willem Alexandre 01:22:39, 177. Theunissen Mélanie 01:22:41, 178. Sgard Vincent 01:22:43, 179. Preve Samuel 01:22:49, 180. Moniotte Gabriel 01:22:50, 181. Scaillet Vincent 01:22:53, 182. Hannotte Christophe 01:23:01, 183. Adami Marco 01:23:03, 184. Lallemand Benoit 01:23:09, 185. Minet Géraldine 01:23:12, 186. Blouard Charles 01:23:15, 187. Cremer Patrick 01:23:23, 188. Ballard Jean-Christophe 01:23:24, 189. Bouchat Denis 01:23:34, 190. De Grave Olivier 01:23:36, 191. Roggemans Aurielle 01:23:38, 192. Henrioul Pierre 01:23:38, 193. Kesteman Antoine 01:23:39, 194. Martin Arnaud 01:23:40, 195. Dubuc Émile 01:23:40, 196. Carlier Luc 01:23:40, 197. Bonhomme Anne-Sophie 01:23:41, 198. Gremes Thomas 01:23:41, 199. Matton Maxime 01:23:41, 200. Hogge Louis-Philippe 01:23:41, 201. Bourguignon Antoine 01:23:42, 202. Delwiche Luc 01:23:42, 203. Devingt Christian 01:23:43, 204. Gilman Kevin 01:23:44, 205. Plompteux Armande 01:23:45, 206. Falque John 01:23:48, 207. De Greef Jérémy 01:23:56, 208. Rousseau David 01:23:59, 209. Vromman Thierry 01:24:07, 210. Slongo Laurent 01:24:07, 211. Auquier Géry 01:24:08, 212. Nicolas Adelin 01:24:10, 213. Rasschaert Alexandre 01:24:14, 213. Dave Patrick 01:24:15, 215. Lorand Jean-Francois 01:24:16, 216. Guillerm David 01:24:25, 217. Ciechanowski Tatiana 01:24:26, 218. Demortier Luc 01:24:26, 219. Falque Romain 01:24:27, 220. Dieudonne Anne 01:24:31, 221. Verdebout Renaud 01:24:31, 222. Lestrate Olivier 01:24:36, 223. Ansias Pierre-Yves 01:24:36, 224. Ravyts Alain 01:24:44, 225. Fort Édouard 01:24:47, 226. Pirenne Antoine 01:24:53, 227. Marion Mathieu 01:24:53, 228. Toussaint Frank 01:24:56, 229. Melebeck François 01:24:59, 230. Abraham Christophe 01:25:09, 231. Deroy Philippe 01:25:11, 232. Salvato Domenico 01:25:13, 233. Amant Bertrand 01:25:14, 234. Duyck Xavier 01:25:17, 235. Farineau Florentin 01:25:19, 236. Lorent Vincent 01:25:23, 237. Vast Véronique 01:25:27, 238. Gilain Morgan 01:25:30, 239. Blampain Ronald 01:25:30, 240. Dumont Sylvain 01:25:31, 241. Wauters Vinciane 01:25:34, 242. Floymont Julien 01:25:37, 243. Mamere Jacques 01:25:42, 244. Jouan Bernard 01:25:43, 245. Notte François-Denis 01:25:43, 246. Befays Éric 01:25:49, 247. Massart Jean-Frédéric 01:25:49, 248. De Bie Julie 01:25:50, 249. Pochet Antoine 01:25:54, 250. Heiremans Katleen 01:25:55, 251. Bochenkov Yury 01:25:58, 252. Vanden Eede Anthony 01:26:14, 253. Lemaire Jeanmarc 01:26:16, 254. Coupin Patrick 01:26:17, 255. Vansteenwinckel Arthur 01:26:19, 256. Noirhomme Laurent 01:26:20, 257. Desmet Gaëtan 01:26:23, 258. Folcque Jérôme 01:26:25, 259. Renard Delphine 01:26:26, 260. Dejardin Olivier 01:26:27, 261. Ceuppens Paul 01:26:33, 262. Liegeois Olivier 01:26:34, 263. Lissoir Cédric 01:26:36, 264. Bourguet Audrey 01:26:36, 265. Piraux Emeline 01:26:41, 266. Loppe Nicolas 01:26:42, 267. Tonneaux Jerome 01:26:42, 268. Rosillon Dominique 01:27:08, 269. Fernandez Vera Antonio 01:27:09, 270. Picard Olivier 01:27:17, 271. Vancutsem Benoît 01:27:18, 272. Gheury Philippe 01:27:20, 273. Vansilliette Nicolas 01:27:25, 274. Buckinx Emma 01:27:25, 275. Neve Martin 01:27:35, 276. Acusilas Jean-Yves 01:27:35, 277. Bertrand Yves 01:27:39, 278. Troch Killian 01:27:45, 279. Lambotte Fabrice 01:27:46, 280. Lestrate Gabriel 01:27:49, 281. Vanderclausen Baptiste 01:27:50, 282. Delbovier Didier 01:27:51, 283. Auquier Quentin 01:27:55, 284. Buys Thierry 01:27:59, 285. Decrop Jehan 01:27:59, 286. Froment Guillaume 01:28:05, 287. Dann William 01:28:08, 288. Nicolas Carlos 01:28:08, 289. Nr 6656 01:28:10, 290. Munaut Carine 01:28:13, 291. Laforge Frederic 01:28:13, 292. Clossen Sylvain 01:28:15, 293. Mont Frédéric 01:28:17, 294. De Brabanter Geoffroy 01:28:19, 295. De Woot Antoinette 01:28:32, 296. Bilon Eusebio 01:28:33, 297. Fohal Jean-Luc 01:28:38, 298. Rousseau Raphael 01:28:41, 299. Gillain Alain 01:28:43, 300. Daubresse Vincent 01:28:48, 301. Fondaire Gilles 01:28:49, 302. D’Angelo Amerino 01:28:52, 303. Gueulette Emmanuelle 01:28:53, 304. Gourdin François-Xavier 01:28:54, 305. Titeca Thibaut 01:28:56, 306. Lombart Luc 01:28:58, 307. Hubot Julie 01:28:59, 308. Iannone Michel 01:29:01, 309. Leveque Delphine 01:29:02, 310. Lorfèvre Bertrand 01:29:10, 311. Pollart Jean-François 01:29:12, 312. Jacquemart Serge 01:29:13, 313. D’Antuono Michele 01:29:14, 314. Mabille Julie 01:29:15, 315. De Bressing Michel 01:29:21, 316. Leclercq Cédric 01:29:21, 317. Ducarme Olivier 01:29:25, 318. Tilmans Renaud 01:29:25, 319. Francois Serge 01:29:27, 320. Mathieu Maxime 01:29:29, 321. Demin Michel 01:29:30, 322. Minet Ophelie 01:29:38, 323. Poucet Benoit 01:29:43, 324. Heyndrickx Jan 01:29:45, 325. Claude Jérémy 01:29:50, 326. Massart François 01:29:54, 327. Louviaux Rosine 01:29:54, 328. Thomas Nicolas 01:29:58, 329. Letellier Jean-Luc 01:30:01, 330. Van Den Poel Christophe 01:30:02, 331. Manette Gilles 01:30:02, 332. Adam Guillaume 01:30:07, 333. Bidaine Luc 01:30:09, 334. Michel Roland 01:30:09, 335. Ladouce Sebastien 01:30:11, 336. Dutrieux Fernand 01:30:12, 337. Joris Jules 01:30:15, 338. Leroy Antoine 01:30:15, 339. Demoulin Brigitte 01:30:17, 340. Ferauche Jean-Marie 01:30:21, 341. Clérin Laurent 01:30:21, 342. Binet Loic 01:30:21, 343. Troupin Cecile 01:30:24, 344. Boland Olivier 01:30:31, 345. Garcia Felipe 01:30:33, 346. Jadoul Donatienne 01:30:36, 347. Dickburt Charles 01:30:40, 348. Nonclercq Olivier 01:30:41, 349. Bouchat Anne-Sophie 01:30:42, 350. Rabozée Jérôme 01:30:55, 351. Heerman Arnaud 01:31:00, 352. Canivet Roland 01:31:03, 353. Gathy Raphaël 01:31:11, 354. Baijot Regine 01:31:12, 355. Grumiaux Bruno 01:31:13, 356. Delfosse Nicolas 01:31:14, 357. Aubert Serge 01:31:20, 358. Clavier Aurore 01:31:25, 359. Herbiet Francky 01:31:26, 360. Hublet Inti 01:31:30, 361. Schinckus Gérald 01:31:32, 362. Braun Serge 01:31:33, 363. Herquin Claudy 01:31:36, 364. Decrop Amadéo 01:31:41, 365. Peeters Fred 01:31:42, 366. Martin Éric 01:31:47, 367. Lehmann Pierre 01:31:48, 368. Gailly Louise 01:31:55, 369. Masquelin Thierry 01:31:56, 370. Siragusa Salvatore 01:31:56, 371. Leblanc Julien 01:32:00, 372. Deleu Stéphanie 01:32:04, 373. Nollevaux Hugues 01:32:04, 374. Behets Marc 01:32:08, 375. De Backer Erwin 01:32:15, 376. Croix Olivier 01:32:15, 377. De Bressing Charlotte 01:32:16, 378. Robillard Thibert 01:32:21, 379. Lewillion Philippe 01:32:22, 380. Michel Maud 01:32:24, 381. Haelterman Florence 01:32:25, 382. Depouille Henri-François 01:32:25, 383. Deguelle Agnès 01:32:28, 384. Marique Laurent 01:32:28, 385. De Radigues Philippine 01:32:28, 386. Franck Pierre 01:32:33, 387. Perdoncin Lucas 01:32:39, 388. Jungbluth Raymond 01:32:48, 389. Populaire Thierry 01:32:51, 390. Bauffe Nathalie 01:32:53, 391. Monti Pierre 01:32:59, 392. Piccininno Florian 01:33:08, 393. Dufaux Raphael 01:33:13, 394. Wauthelet Diego 01:33:16, 395. Cloots Louis 01:33:17, 396. Lambert Philippe 01:33:23, 397. Sestito Joseph 01:33:25, 398. Willems Luc 01:33:30, 399. Decrop Alain 01:33:35, 400. Vanderzeypen Bénédicte 01:33:38, 401. Jeanfils Stéphane 01:33:43, 402. Brasseur Robert 01:33:53, 403. Leseune Kevin 01:33:53, 404. Kohl Angélique 01:33:57, 405. Francois Serge 01:33:57, 406. Beaujean Olivier 01:33:59, 407. Ricaille Vinciane 01:33:59, 408. De Wulf Charles 01:34:00, 409. Kuypers Delphine 01:34:06, 410. Servais Séverine 01:34:14, 411. Lecroart Elodie 01:34:16, 412. Middel Ine 01:34:18, 413. Couplet Francois 01:34:21, 414. Chabeau Vinciane 01:34:22, 415. Geens Gregory 01:34:28, 416. Billen Pierre 01:34:33, 417. Fontaine Christine 01:34:34, 418. Gilain Charline 01:34:38, 419. Tumelaire Sophie 01:34:40, 420. De Dapper David 01:34:45, 421. Bolly Ségolène 01:34:47, 422. Libion Marc 01:34:50, 423. Volon Patrick 01:34:53, 424. De Picker Peter 01:35:04, 425. Peeters Gérard 01:35:08, 426. Rosiere Francois 01:35:10, 427. Carpiaux Serge 01:35:14, 428. Chennak Najat 01:35:17, 429. De Masi Gianni 01:35:19, 430. Nossaint Philippe 01:35:25, 431. Fario Safi 01:35:31, 432. Baily Camille 01:35:33, 433. Peters Julie 01:35:34, 434. Ferauche Marie 01:35:40, 435. Dussart Fabrice 01:35:55, 436. Marchal Olivier 01:35:56, 437. Noel Pascal 01:36:00, 438. Topart Sylvie 01:36:01, 439. Dieu Geoffroy 01:36:02, 440. Van Beers Maxime 01:36:03, 441. Luyckx Jacques 01:36:05, 442. Serafin Lorenzo 01:36:07, 443. Vigneron Sabine 01:36:13, 444. De Kuysscher Lydia 01:36:14, 445. Spaepen Fabian 01:36:16, 446. Nr 6672 01:36:17, 447. Kahnes Olivier 01:36:19, 448. Maas Stijn 01:36:24, 449. Godefroid Benjamin 01:36:27, 450. Salmin Pierre 01:36:30, 451. Dumarey Thibaut 01:36:36, 452. Simons Rudy 01:36:37, 453. Gille Philippe 01:36:39, 454. Nobels Julien 01:36:44, 455. Vanbeneden Henri 01:36:45, 456. Lallemand Pascale 01:36:45, 457. Kapenda Coug’S 01:36:59, 458. Dromelet Bérangère 01:37:27, 459. Gourdin Cédric 01:37:35, 460. Mercier Dominique 01:37:36, 461. Hanuise Christel 01:37:39, 462. Mathy Jean-Luc 01:37:40, 463. Moreau Maryève 01:37:41, 464. Raskinet Renaud 01:37:44, 465. Kinnard Mélissa 01:37:44, 466. Marchandise François 01:37:51, 467. Patris Perrine 01:37:53, 468. Castiaux Wendy 01:37:53, 469. Verhaeghe Benjamin 01:38:02, 470. Deleu Karin 01:38:06, 471. Gaspard Michel 01:38:14, 472. Gabriel Céline 01:38:17, 473. Denis Maxime 01:38:22, 474. Patris Antoine 01:38:24, 475. Fauville Marie-Aline 01:38:26, 476. Jottard Angélique 01:38:30, 477. Romanus Frédéric 01:38:48, 478. Bourguignon Rudy 01:38:50, 479. Delforge Isabelle 01:38:51, 480. Stouffs Adrien 01:38:58, 481. Marion Carine 01:39:06, 482. Barbier Frédéric 01:39:07, 483. Lambert Francois 01:39:17, 484. Grevisse David 01:39:19, 485. Hardman Willy 01:39:33, 486. Bolle Paul-André 01:39:35, 487. Warnotte Thomas 01:39:37, 488. Legrand Sylviane 01:39:37, 489. Charles Laureen 01:39:38, 490. Latinis Angélique 01:39:38, 491. Fon Steph 01:39:39, 492. Hastir Anne-Julie 01:39:42, 493. Wibrin Bertrand 01:39:44, 494. Marion Elsa 01:39:45, 495. Marion Jean-Philippe 01:39:46, 496. De Hertog Philippe 01:39:46, 497. Boutsen Yves 01:39:48, 498. Op De Beeck Athanaëlle 01:39:50, 499. Delsoir Maxime 01:39:50, 500. Darte Stefan 01:39:50, 501. Collin Gilles 01:39:55, 502. Skolc David 01:39:58, 503. Crispin Benjamin 01:39:58, 504. Luczfalvy Jancso Markus 01:40:03, 505. Peremans Manuel 01:40:06, 506. Laduron François 01:40:09, 507. Alaime Sebastien 01:40:10, 508. Lentz Céline 01:40:17, 509. Tallier Didier 01:40:22, 510. Marion Clotilde 01:40:23, 511. Högger Sandra 01:40:28, 512. Deleu Patrick 01:40:29, 513. Magerotte Stéphanie 01:40:33, 514. Collet Vincent 01:40:41, 515. Zicot Gerard 01:40:41, 516. Cleppe Vincent 01:40:43, 517. Jaspers Angela 01:40:44, 518. De Meerschman Alain 01:40:55, 519. Decamps Éric 01:40:58, 520. Gomes Ferreira Teresa 01:40:58, 521. D’Addamio Enrico 01:40:59, 522. Douniaux Pascal 01:40:59, 523. Tahir Justine 01:41:00, 524. Vose Dominique 01:41:07, 525. Marek Stephane 01:41:09, 526. Mauroy Marc 01:41:11, 527. Simonart Véronique 01:41:11, 528. Vandecandelaere Sophie 01:41:11, 529. Weckhuysen Serge 01:41:12, 530. Rosiere Charlotte 01:41:12, 531. Nicolas Sarah 01:41:13, 532. Dehoux Nicolas 01:41:13, 533. Lambert Philippe 01:41:25, 534. Crucifix Audrey 01:41:27, 535. Salmon Ludovic 01:41:28, 536. Colle Émilie 01:41:32, 537. De Saedeleer Patrick 01:41:33, 538. Titart Paul 01:41:36, 539. Malache Cédric 01:41:54, 540. Thomas Valérie 01:41:54, 541. Histas Aline 01:41:56, 542. Colignon Aurele 01:41:58, 543. Bosseloir Annick 01:42:00, 544. Winand Sophie 01:42:04, 545. Huber Regina 01:42:04, 546. Barbier Ludivine 01:42:07, 547. Lefèvre Delphine 01:42:11, 548. Leclercq Patrick 01:42:14, 549. Rase Bruno 01:42:15, 550. Goffoy Larry 01:42:16, 551. Stiensma Éric 01:42:17, 552. Verheyen Matthias 01:42:20, 553. Daniels Jolenthe 01:42:20, 554. Lambeau Thomas 01:42:20, 555. Wittorski Charlotte 01:42:22, 556. Claes Romain 01:42:22, 557. Scoubeau Olivier 01:42:23, 558. Rondou Philippe 01:42:24, 559. Barbier Ingrid 01:42:25, 560. Nr 621 01:42:29, 561. X X 01:42:32, 562. Wyvekens Mathilda 01:42:36, 563. Lacaille Guy 01:42:37, 564. Leoni Muriel 01:42:39, 565. Nr 432 01:42:46, 566. Weverbergh Claire 01:42:46, 567. Simon Dimitri 01:42:47, 568. Dumont Jean Louis 01:42:50, 569. Seynaeve Nicolas 01:42:50, 570. Vandevandel Cécile 01:42:52, 571. Lombart Frédéric 01:42:52, 572. D’Olne Emmanuelle 01:42:52, 573. Decroisson Thierry 01:43:06, 574. Scaillet Geoffrey 01:43:06, 575. Sticker Johan 01:43:08, 576. De Wulf Luc 01:43:13, 577. Fournier Frédérique 01:43:15, 578. Cassart Luc 01:43:20, 579. Colette Vincent 01:43:26, 580. Vilain Christiane 01:43:26, 581. Neri Ruddi 01:43:30, 582. Bertrand Odile 01:43:34, 583. Demuyser Marc 01:43:35, 584. Lemoine Martine 01:43:42, 585. Hallet Caroline 01:43:42, 586. De Sobrie Herman 01:43:51, 587. Van Loock Monik 01:43:52, 588. Christophe Valérie 01:44:04, 589. Tallier Sarah 01:44:04, 590. Leurquin Frédéric 01:44:36, 591. De Radigues Lætitia 01:44:38, 592. Charles Nicolas 01:44:42, 593. Revest Pierre 01:44:47, 594. Perat Raphael 01:45:01, 595. Dispa Isabelle 01:45:04, 596. Guyomarch Aymeric 01:45:15, 597. Héraut Véronique 01:45:21, 598. Andries Virginie 01:45:27, 599. Neyman Pascal 01:45:27, 600. Houart Caroline 01:45:28, 601. De Jaeger Evelyne 01:45:28, 602. Marloye Luc 01:45:29, 603. Haulotte Olivier 01:45:29, 604. Wolff Laurence 01:45:43, 605. Page Thibaut 01:45:52, 606. Sluse Alain 01:45:57, 607. Minsart Catherine 01:46:02, 608. Demoulin Frédéric 01:46:05, 609. Quinet Jean Paul 01:46:10, 610. Lemaire Katleen 01:46:30, 611. Orcel Mathieu 01:46:31, 612. Viaene Bernard 01:46:33, 613. Valja Anne 01:46:47, 614. Didier Romain 01:46:47, 615. Simon Amandine 01:46:50, 616. Pirson Sarah 01:46:54, 617. Van Bilsen Geraldine 01:46:55, 618. Meurant Étienne 01:47:00, 619. Tellier Charlotte 01:47:02, 620. Roman Xavier 01:47:08, 621. Driessens Pierre 01:47:08, 622. Vermer Benoit 01:47:10, 623. Lambert Bernadette 01:47:11, 624. Hainaut Charles 01:47:12, 625. Paso Bérengère 01:47:13, 626. Lethé Vincent 01:47:19, 627. Parageodi Leo 01:47:20, 627. Parage Valerie 01:47:20, 629. Debois Celestine 01:47:22, 630. Paquet Marie 01:47:22, 631. Ahimana Simeon 01:47:22, 631. Batistic Patrick 01:47:24, 633. Orban Virginie 01:47:25, 634. Cossement Alexis 01:47:25, 635. Waerenburgh Michael 01:47:25, 636. Hublau Sylvie 01:47:26, 637. Coudray Rachel 01:47:27, 638. Hardy Celine 01:47:27, 639. Henrottin Pierre 01:47:27, 640. Dehon Laurent 01:47:27, 641. Heymans Julie 01:47:27, 642. Denayer Vincent 01:47:36, 643. Rasse Catherine 01:47:44, 644. Galifi Alain 01:47:47, 645. Le Charlier Baudouin 01:47:47, 646. Eugene Nicolas-Alexandre 01:47:52, 647. Goossens Jean 01:47:57, 648. Goossens Brigitte 01:47:58, 649. Remacle Étienne 01:47:59, 650. Van Heulenberghe Frank 01:48:11, 651. Jonckheere Alexia 01:48:19, 652. Comandini Luciano 01:48:25, 653. Jauquet Frederic 01:48:27, 654. Marguinio Danielle 01:48:30, 655. Jordant Benoit 01:48:33, 656. Damsin Claire 01:48:45, 657. Dallons Arnaud 01:48:45, 658. Dussart Jean-Pierre 01:48:45, 659. Vandezande Luc 01:48:51, 660. Brihaye Valerie 01:48:58, 661. Dominique Marie 01:49:00, 662. Wijngaarden Guido 01:49:01, 663. Machado Antonio 01:49:05, 664. Vandeput Charline 01:49:06, 665. Wouters Quentin 01:49:14, 666. Delvenne Florian 01:49:21, 667. Balsat Guillaume 01:49:24, 668. Francois Geraud 01:49:26, 669. Dumont Pascal 01:49:26, 670. Bourguet Joy 01:49:33, 671. Deligne David 01:49:37, 672. Thomas Dominique 01:49:39, 673. Bister Cédric 01:50:06, 674. Hourman Gwendoline 01:50:10, 675. Legros Järnö 01:50:10, 676. De La Vallée Poussin Guy 01:50:14, 677. Paulus Coralie 01:50:16, 678. Dubuisson Lucie 01:50:17, 679. Verplaetse Johanna 01:50:24, 680. Remy Noelle 01:50:25, 681. Warnier Alexandre 01:50:27, 682. Kuypers Annecécile 01:50:27, 683. Poelmans Dominique 01:50:37, 684. Bonnet Dorothée 01:50:37, 685. Collet Romy 01:50:44, 686. Dierick Laurie 01:50:44, 687. Mihoub Nora 01:50:45, 688. Lefour Florence 01:50:45, 689. De Duve Lætitia 01:50:51, 690. Duchêne Jean-Pierre 01:50:51, 691. Verheyen Christine 01:50:56, 692. Dessart Francois 01:51:01, 693. Rombaux Sabrina 01:51:10, 694. De Hertog Daniel 01:51:39, 695. Zegers Rolland 01:51:39, 696. Goblet Chantal 01:51:49, 697. Goossens Carole 01:51:51, 698. Iurman Dino 01:51:58, 699. Hanot Isabelle 01:52:07, 700. Plumet William 01:52:11, 701. Paque Pauline 01:52:11, 702. Diskeuve Anne Sophie 01:52:15, 703. Parent Eline 01:53:18, 704. Burton Jeannine 01:53:18, 705. Maus Jan 01:53:26, 706. Houlmont Alain 01:53:33, 707. Defurnaux Régis 01:53:37, 708. Sepulchre Michaël 01:53:41, 709. Knockaert Pascal 01:53:44, 710. Evrard Benoit 01:53:44, 711. Martinez Manuel 01:53:45, 712. Cambier Ludivine 01:53:52, 713. Bruch Benoît 01:53:52, 714. Ménard Raoul 01:53:52, 715. Dieux Caroline 01:53:52, 716. George Jean-Pol 01:53:56, 717. Sorée Hervé 01:54:03, 718. Champagne Sibylle 01:54:05, 719. Rossillon Audrey 01:54:05, 720. Moelter Erika 01:54:30, 721. Demain Corinne 01:54:31, 722. Chardon Ariane 01:54:55, 723. Boxus Thomas 01:54:57, 724. De Leeuw Philippe 01:55:02, 725. Henrioulle Jerome 01:55:18, 726. Wattiez Raphaelle 01:55:31, 727. Defosse Franck 01:55:35, 728. Moise Patrick 01:55:38, 729. Michiels Sandrine 01:55:40, 730. Watelet Anne-Cecile 01:55:42, 731. Benner Pascal 01:55:45, 732. Delforge Julie 01:56:00, 733. Pierre Valérie 01:56:00, 734. Pirotte Alain 01:56:02, 735. Fettweis Laurent 01:56:12, 736. Liegeois J.Louis 01:56:15, 737. Colleau Sandra 01:56:20, 738. Jullien Judith 01:56:20, 739. Cheffert Hélène 01:56:42, 740. Barette Kathryn 01:56:43, 741. Adans Alain 01:56:52, 742. Morris Nicola-Elizabeth 01:56:52, 743. Lemaire Cathy 01:56:56, 744. Burnotte Dominique 01:57:01, 745. Thiry Francine 01:57:01, 746. Detollenaere Colette 01:57:01, 747. Gaillard Manon 01:57:05, 748. Geeraerts Jos 01:57:13, 749. Ianni Sabrina 01:57:15, 750. Herion Cécile 01:57:25, 751. Tondu Arnaud 01:57:26, 752. Petit Jaen-Luc 01:57:28, 753. Garcia Paloma 01:57:31, 754. Kin Georges 01:57:35, 755. Chapelle X 01:57:43, 756. Montulet Lisa 01:57:52, 757. Huet Stéphanie 01:58:07, 758. Ferreira Pedro 01:58:08, 759. Renotte Jean-Christophe 02:00:20, 760. Haleng Frederique 02:00:24, 761. Moreau Sylvie 02:00:24, 762. Adam Delphine 02:00:37, 763. De Ridder Sandrine 02:01:21, 764. Verhamme Alexandre 02:01:23, 765. Boreux Kathleen 02:01:23, 766. Vecoven Marc 02:01:28, 767. Notebaert Delphine 02:02:15, 768. Laventurier Sophie 02:02:15, 769. Guiot Marc 02:02:42, 770. Saucin Patricia 02:03:12, 771. Massart Victor 02:03:16, 772. Wouters William 02:04:18, 773. Labbe Chris 02:05:21, 774. Étienne Julien 02:05:45, 775. Beraud Sylvie 02:05:50, 776. Bourguet Éric 02:05:51, 777. Romain Bernard 02:06:27, 778. Rousseaux Agnes 02:06:27, 779. Hesbois Benoît 02:06:47, 780. Gregoire Olivier 02:06:47, 781. De Luyck Femke 02:08:08, 782. Ceschin Delphine 02:08:38, 783. Collin Sophie 02:09:22, 784. Balsat Philippe 02:09:35, 785. Merveille Anne 02:09:48, 786. Beaudot Marc 02:09:52, 787. Bastin Fabrice 02:10:25, 788. Maudoux Anne-Lise 02:10:25, 789. Timperman Geneviève 02:10:25, 790. Pogorzelec Éric 02:10:29, 791. Stevenart Stephanie 02:10:40, 792. Blondiau Pascale 02:10:40, 793. Verscoore Dimitri 02:10:41, 794. Aoust Jean-Philippe 02:10:52, 795. Lecocq Elise 02:10:54, 796. Peijmans David 02:10:54, 797. Delander Véronique 02:11:35, 798. Deleau Robert 02:11:35, 799. Romanus Vanessa 02:11:38, 800. Masset Caroline 02:12:29, 801. Mansy Michèle 02:12:30, 802. Das Lætitia 02:15:57, 803. Scoubeau Anne-Marie 02:18:37, 804. De Saedeleer Francoise 02:19:12, 805. Dubois Manon 02:19:34, 806. Jaspar Nicolas 02:19:35, 807. Dalne Philippe 02:20:05, 808. Georges François 02:20:46, 809. Cenzato Alain 02:24:44