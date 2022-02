Manchester United vainqueur au bout du combat à Leeds (vidéos)

Manchester United, chahuté à Leeds, a fini par l’emporter (4-2) dimanche lors de la 26e journée de championnat d’Angleterre, une victoire qui lui permet de consolider sa quatrième place au classement.

Elle permet également aux Red Devils de préparer idéalement leur déplacement sur le terrain de l’Atlético Madrid, mercredi, en huitième de finale aller de Ligue des Champions.

Sur une pelouse détrempée, MU et Leeds ont livré un match très haché, avec de nombreuses erreurs techniques et une certaine désorganisation tactique.

La défense mancunienne, encore privée au coup d’envoi de Raphaël Varane, qui n’est entré qu’en fin de match après avoir été absent contre Brighton pour cause de maladie, a montré des signes de fébrilité.

Ce sont pourtant ses deux défenseurs centraux Harry Maguire et Victor Lindelöf, qui ont été à l’origine des deux premiers buts.

D’abord une tête de Maguire, pour le premier but sur corner des Mancuniens cette saison en Premier League (34e). Puis une belle montée de Lindelöf, qui a permis à Jadon Sancho et Bruno Fernandes de réaliser un une-deux et au second de marquer (45e+5).

Mais Leeds a égalisé avec deux buts en une minute (Rodrigo d’un superbe lob excentré, puis Raphina, à la 54e).

Il a fallu un autre une-deux de Sancho, cette fois avec Fred, entré en jeu trois minutes plus tôt, pour que les Red Devils ne reprennent l’avantage (70e). Anthony Elanga, lui aussi entré en jeu quelques minutes plus tôt, a consolidé le succès mancunien (88e, 2-4).

Ces quatre buts marqués sont une première sous Ralf Rangnick et Manchester United n’avait plus marqué quatre buts à l’extérieur depuis tout juste un an (18 février 2021, en Ligue Europa, contre la Real Sociedad).

Les problèmes défensifs de Leeds, deuxième pire défense de l’élite, ont bien aidé. La formation de Marcelo Bielsa reste quinzième, avec cinq points d’avance sur le premier non-relégable.

